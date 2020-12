Investiture : la France envoie Jean-Baptiste Lemoyne à Conakry, Le Drian à Abidjan

La France valide la réélection des présidents guinéen et ivoirien. Elle sera présente lors des cérémonies d’investiture qui auront lieu le 14 décembre pour Alassane Ouattara et le 15, pour Alpha Condé.

Selon nos informations, c’est Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères qui sera à Abidjan le 14, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’état auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des français de l’étranger et de la francophonie à Conakry, le15.

