Ismaël Condé, 1er vice-maire de Matam : ”je me retrouve aujourd’hui dans le camp des bannis”

Le premier vice-maire de la commune de Matam, Ismaël Condé, a, au Tribunal de Première Instance de Mafanco où il est poursuivi entre autres pour “offense au chef de l’État”, accordé lundi 21 juin une interview à la presse.

Après le renvoi du dossier par la présidente du tribunal au 8 juillet 2021 pour le délibéré, M. Condé, qui dit être épuisé non seulement par les 9 mois de détention mais aussi par le long moment du jugement, a rappelé brièvement ce qui lie sa famille biologique au RPG Arc-en-ciel.

« Vous avez un homme fatigué de tout ça devant vous et qui ne demande que la fin de cette histoire qui a malheureusement tant duré. Je n’ai rien dit dans ces publications. Je n’ai fait que retranscrire les propos du chef de l’État, un président que j’ai servi d’ailleurs pendant 20 ans, que mes parents ont servi, que ma chère mère à servi. J’ai tout abandonné en France, mère, femme, enfants, travail, maison pour venir servir mon pays. Donc, je me retrouve aujourd’hui dans le camp des bannis, parce que j’ai aimé ce président, parce que j’ai aimé ce parti qu’on a bâti ensemble. Je suis fier du combat que le Pr. Alpha Condé a mené, je suis fier du combat que le RPG a mené », a-t-il indiqué.

Poursuivant, cet élu local invite tous les démocrates à rester encore sereins. « On ne se bat pas pour un homme. On se bat pour un pays, on se bat pour la démocratie. Je ne peux pas dire que je suis trahi par le RPG Arc-en-ciel. Au sein du RPG, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé comme moi. Au sein du RPG, j’ai reçu beaucoup de soutien de personnes de haut rang, qui m’ont apporté leur soutien, pour dire que vous avez dit ce que nous avons pensé très bas. Mais le but, ce n’était pas de dire haut ce que les autres pensent très bas, j’ai juste dit mon opinion et je pense que par rapport à mon opinion, je ne mérite pas tout ça », a-t-il déploré.

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708