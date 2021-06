Ismaël Condé à la barre: « apporter de l’aide à une PME ne fait pas de moi un escroc »

Les débats de fond dans le procès du 1er vice-maire de la commune de Matam, Ismaël Condé, se sont poursuivis ce lundi 21 juin 2021, au Tribunal de Première Instance de Mafanco. M. Condé est poursuivi pour une double infraction. D’un côté, il est renvoyé devant le parquet de Mafanco avec Seydouba Sacko (maire de la Commune de Matam) pour “escroquerie, entrave à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés de concession et d’égalité de service public”

Et de l’autre côté, il est le seul (Ismaël Condé, ndlr) à comparaître devant le même tribunal pour “offense à la personne du président de la République, production, diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre public, injures par le biais d’un système informatique”

Répondant aux questions, le maire Seydouba Sacko a, pour sa part, nié d’un revers de main tous les faits qui lui sont reprochés par la partie civile. « Et le contrat signé et dont il est question avec l’ONG “Étoile Émergente” ne prévoit pas un appel d’offres, car dans les dispositions de la mairie, un contrat qui n’atteint pas ou ne dépasse pas 200 millions GNF n’a pas besoin d’un appel d’offres », se défend-il. Mais il reconnaît tout de même avoir signé ce contrat.

Après avoir décliné son identité, le 1er vice-maire de la commune de Matam, Ismaël Condé, répondant à la question de la présidente du tribunal Djanabou Dognol Diallo, dit lui aussi ne pas reconnaître les faits qu’on lui reproche. Avant de confier à Me Salifou Beavogui qu’il est trop affaibli à cause de ses neuf (9) mois d’emprisonnement.

Dans son argumentaire, M. Ismaël Condé est revenu sur les premières heures de ce contrat. « Lorsqu’il (Amadou Balou Camara, responsable de la PME ‘’Étoile Émergente’’, ndlr) m’a trouvé dans mon bureau, je lui ai montré la voie à suivre, en l’exhortant à s’adresser directement au maire à travers un écrit » Et à propos du contrat avec la PME ‘’Étoile Émergente’’, qui est chargée du ramassage des ordures, il a dit ceci : « en tant qu’élu local, moi je ne suis pas habilité à signer les contrats. Pour les salaires impayés aux travailleurs, c’est à la société chargée de ramasser les ordures qui paie les travailleurs à travers l’argent collecté auprès des abonnés, et non à la mairie. Donc, je suis en prison depuis 9 mois pour un fait dont je ne suis ni signataire ni attributaire ni élaborateur », martèle Ismaël Condé. Et de soutenir qu’il n’a reçu aucun montant suite à la signature de ce contrat.

« Nous, nous ne pouvons que donner des ordres de mission à la société, en tant que élu local. Le ramassage d’ordures fait partie des missions phares de la commune. J’ai apporté de l’aide à la PME pour satisfaire mes concitoyens. Mais les kits, le recensement, le recrutement et l’abonnement sont à la charge de la société. Et cela ne fait pas de moi un escroc. »

Et aux dires du maire, dans ce contrat dont il est question avec ‘’Étoile Émergente’’, la mairie ne percevrait aucun franc. Nous y reviendrons…

Mamadou Yaya Barry, depuis Mafanco

622266708