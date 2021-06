“Ismaël Condé a tenté de se suicider parce qu’on a voulu le mettre avec des grands bandits” (frère)

Selon Abdoulaye Condé, son frère Ismaël, vice-maire de Matam et détenu depuis plusieurs mois aurait tente de se suicider parce qu’on a voulu le mettre dans la cellule des grands bandits.

“J’informe l’opinion nationale et internationale qu’Ismaël Condé, le 1er vice-maire de Matam, prisonnier politique a tenté aujourd’hui de se suicider à la Maison centrale de Conakry et il a été précipitamment évacué à l’hôpital national Ignace Deen.

J’informe que le régisseur de cette prison a décidé de transférer le vice-maire au couloir de la mort pour des raisons qui lui sont propres et le vice-maire a décidé de mettre fin à sa vie au lieu de se retrouver avec des bandits de grand chemin. Pour le moment, il est en soins intensifs à Ignace Deen”, écrit-il sur sa page Facebook.

Ismaël Condé, ex-membre du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) et un des responsables du principal parti de l’opposition (UFDG) attend son jugement.

Mediaguinee