Ismaël Condé arrêté, poursuivi pour ‘’escroquerie et abus de confiance’’ (média)

Selon nos confrères de Gangan tv, Ismaël Condé, nouvellement promu membre du bureau exécutif de l’UFDG –principal parti de l’opposition dirigé par Cellou Dalein Diallo-, a été arrêté vendredi «sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Mafanco. »

La télévision privée informe que ‘’l’arrestation du 1er vice-maire de Matam est liée à une plainte portée par la société Étoile émergente de Guinée qui l’accuserait d’escroquerie et d’abus de confiance. Selon toujours les mêmes sources, cette plainte concerne également le maire Seydouba Sacko mais ce dernier n’a pas été arrêté à cause dit-on, de sa maladie due au coronavirus’’.

Plus loin, la TV souligne que ‘’l’arrestation d’Israël Condé intervient seulement une semaine et quelques après son adhésion à L’UFDG de l’opposant Cellou Dalein Diallo et 3 jours après sa sortie médiatique fracassante sur #Gangan_TV dans l’émission café débat’’.

Noumoukè S.