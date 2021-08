Ismaël Condé du PRPAD : « Je me demande si Mohamed Touré a été consulté avant d’initier cette levée de fonds qui correspond à la mendicité »

Le PDG-RDA a lancé une campagne de collecte de fonds de 300 000 dollars pour faire sortir de la prison son secrétaire général, Mohamed Touré, fils de Sékou Touré.

Lors de la conférence de presse animée le jeudi 26 août, le secrétaire national du PRPAD s’est prononcé sur ladite campagne de levée de fonds. Pour Ismaël Condé, Mohamed Touré n’aurait pas été consulté pour cette campagne de fonds qui ressemble à une mendicité.

« Vu la personnalité que Mohamed incarne dans mes yeux, je me demande s’il avait été consulté pour cette levée de fonds. Mohamed, désireux d’être l’incarnation de Sékou Touré, je ne crois pas qu’il aurait cautionné cette levée de fonds. J’interprète juste ce que je sais de lui. S’il est libéré aujourd’hui ,je serai le premier heureux à cause de la considération que Mohamed m’a toujours témoignée et le respect qu’il a eu à mon égard. Je me demande si Mohamed a été consulté avant d’initier cette levée de fonds qui me correspond à la mendicité » a indiqué Ismaël Condé.

Pour l’ancien conseiller des présidents Sékou Touré et Lansana Conté, le PDG-RDA dans son état actuel n’est pas dans l’idéologie de Sékou Touré.

Sadjo Bah