Ismaël Condé : « l’appellation de l’aéroport de Conakry Ahmed Sékou Touré est un acte très significatif »

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animé hier jeudi 23 décembre 2021, à la maison commune des journalistes, Ismaël Condé, sociologue à la retraite, président du Parti de la révolution populaire africaine de Guinée(PRPAG), a parlé des acquis et des mérités de feu le président Ahmed Sékou Touré. Pour lui, en dehors d’une minorité ici en Guinée, le monde est reconnaissant à Sekou Touré.

« Peut-être que les Guinéens ne voyagent pas, peut-être que les Guinéens ne lisent pas mais en dehors de la Guinée, il y a beaucoup de pays qui ont baptisé des lieux publics, des places publiques au nom du président Ahmed Sékou Touré. Des universités au nom du président Ahmed Sékou Touré. Donc, donner le nom de l’aéroport au président Ahmed Sékou Touré, c’est en réalité un profond acte d’humanisme. La reconnaissance du mérite de l’homme est un acte d’humanisme. En accomplissant cet acte, le CNRD s’est montré patriote, le CNRD a montré que les valeurs de grandeur de la Guinée, les valeurs de patriotisme fièrement reconnues à la Guinée, les valeurs d’honneur reconnues à la Guinée, ces valeurs restent intactes avec le CNRD.

Poursuivant, il a salué l’initiative du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a rebaptisé l’aéroport international au nom de feu le président Ahmed Sékou Touré et autres.

« Donc, l’appellation de l’aéroport de Conakry, Ahmed Sékou Touré est un acte très significatif par rapport à tous les mérites de la Guinée. Tous les Guinéens se sont reconnus en Ahmed Sékou Touré. Tous les Guinéens se reconnaissent en Ahmed Sékou Touré. Même ceux qui étaient à l’étranger et qui le combattaient étaient fiers de lui, qu’ils soient de la Guinée-Conakry de Sékou Touré. C’est ce qu’il a défendu, les valeurs universelles, la liberté, la justice universelle. Mon parti et moi-même remercient et félicitent le CNRD pour la restitution des Cases de Bellevue à Hadja Andrée et l’appellation de l’aéroport international de Conakry, Ahmed Sékou Touré ».

Christine Finda Kamano