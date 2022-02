Ismaël Diakité, DGA de la SMB : « nous sommes une société citoyenne… »

Au cours de la conférence de presse qu’ils ont conjointement animé ce jeudi 17 février, Frédéric Bouziques et Ismaël Diakité, respectivement Directeur général et Directeur général adjoint de la Société Minière de Boké (SMB) ont abordé élucidé plusieurs questions.

Répondant à certains médias étrangers qui accusent la société (SMB) d’avoir caché certains de ses biens au fisc guinéen, Ismaël Diakité a tenu à préciser : « Nous sommes une société citoyenne et une société conventionnelle. Du fait de cela, seule la matérialité des choses compte, donc des informations réelles. Il n’y a pas de mines sans investissements. Il n’y a pas d’investissement sans compte rendu, sans redevabilité vis-à-vis des actionnaires… »

La SMB a-t-elle été impactée par la prise du pouvoir par l’armée le 5 septembre dernier ?

Sur la question, il n’a pas tardé d’agir en ces termes : « Nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction toutes les mesures qui ont été prises au lendemain des évènements du 5 septembre. La première mesure concernait le couvre feu. Très tôt, ce couvre feu a été assouplit au secteur minier parce qu’il fallait que nos équipes continuent à travailler 24h/24. Donc il y a eu un assouplissement rapide. La deuxième chose, c’est la fermeture des frontières. Là également, il y a eu des mesures exceptionnelles qui nous ont permis de continuer à travailler aussi bien en mer qu’avec les avions qui venaient avec des expatriés et certaines cargaisons de marchandises de pièces détachées qui venaient. Nous n’avons pas de tout souffert de cela. Mais le point d’or des déclarations a été franchement, le message très clair et direct qui a été lancé aux investisseurs d’une manière générale, et à tous les partenaires de la Guinée concernant les accords et les conventions en place. Jusqu’aujourd’hui, nous n’avons pas constaté une entrave. »

Youssouf Keita