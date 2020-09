Ismaël Sanoh, président des mouvements GBPAC et MOVAC, offre un lot de matériels de sonorisation au Rpg arc-en-ciel  

Pour contribuer à la réussite de la campagne électorale, et à la réélection du Président Alpha Condé au soir du 18 octobre prochain, Ismaël Sanoh, président des mouvements GBPAC et MOVAC a, ce mardi 22 septembre 2020, offert un important lot de matériels de sonorisation au Rpg arc-en-ciel. La cérémonie de remise s’est déroulée au siège du parti à Gbessia, dans la commune de Matoto, devant militants, sympathisants et membres de la direction du parti au pouvoir, et ministres de la République.

Dans son discours, le donateur est revenu sur l’objectif recherché en offrant ces matériels indispensables pour une bonne animation des campagnes électorales.

« L’objectif de ce don de matériels de sonorisation est d’assister le Rpg arc-en-ciel afin de gagner l’élection présidentielle qui sera organisée le 18 octobre 2020. Ce matériel évalué à hauteur de 231 millions de francs guinéens, permettra de mener à bien la campagne, et de toute autre activité faisant recours à la sonorisation. Ce geste vient renforcer les activités de la campagne qui permettra à promouvoir les actions du professeur Alpha Condé partout où le besoin se fera sentir. Car, nous jeunes, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le développement amorcé par le Président de la République, professeur Alpha Condé », a-t-il dit. Rappelant également les activités qu’il a menées en 2010 dans le but d’accompagner le Président Alpha Condé pour son élection à la tête de la Guinée.

« C’est le lieu pour moi de rappeler qu’en 2010, nous avons organisé des cérémonies de lecture du Saint coran pour non seulement soutenir notre candidat, mais aussi pour la paix et la quiétude dans notre pays. Au cours de ces cérémonies, nous avions mis à la disposition du parti, 5 véhicules en guise de participation pour la campagne. Et, nous en sommes fiers. Nous ne regrettons aucunement d’avoir fait ce geste. Après 10 ans de gouvernance politique et victorieuse, mes mouvements et moi revenons avec la même détermination pour apporter un soutien indéfectible au Professeur Alpha Condé, pour qu’au soir du 18 octobre 2020, notre champion soit déclaré vainqueur.

Militants et militantes, pour fêter la victoire du Professeur Alpha Condé, récupérons nos cartes d’électeur et votons massivement en faveur de notre candidat », a lancé Ismaël Sanoh.

Prenant la parole au nom de la direction du Rpg arc-en-ciel, Saloun Cissé a remercié le donateur pour le geste. Promettant que le parti jaune lui sera reconnaissant.

« Le geste de notre frère à la direction nationale du parti, nous va droit au cœur. Nous savons qu’il faut être un homme de bon cœur, un homme déterminé, un homme engagé, pour faire un tel geste à un parti politique. Tenez-vous bien, d’aucuns croient que s’il a fait ça, c’est qu’il a beaucoup d’argent non, c’est parce qu’il a la bonne volonté de servir le parti. D’aucuns croient que le geste qu’il vient de faire est seulement pour séduire le pouvoir non, il a jugé utile d’aider le parti. Le don est très significatif. Et, ce n’est pas tout le monde qui accepte de faire ce don. Il n’a qu’à être rassuré que la direction nationale du parti sera à ses côtés. Le travail qu’il vient de faire est un travail d’exemple. C’est pour indiquer que l’homme doit savoir se sacrifier pour les autres. Il n’a qu’à savoir que les militants du Rpg arc-en-ciel resteront à ses côtés aujourd’hui ou demain », a rassuré l’orateur.

Il faut noter que ce don est composé de baffles de sonorisation de haute qualité, de mixeurs, micros baladeurs, compresseurs, emplis de 5mille et 7mille Watt, câbles…

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57