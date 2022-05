J-Awards Guinée : le Prix Littérature portera le nom du célèbre enseignant « Socrate »

C’est un acte de reconnaissance que vient de poser la Coordination générale des J-Awards Guinée à l’endroit de Sidiki Keïta, célèbre professeur de philosophie. Les initiateurs de la Messe de la Jeunesse guinéenne ont décidé d’attribuer le nom de l’enseignant au Prix du meilleur jeune écrivain de l’année.



L’annonce a été faite ce dimanche via la page officielle Facebook de l’événement. Le célèbre professeur de philosophie connu sous le nom « Socrate », sera honoré à la cérémonie de distinction de la 4e édition des J-Awards Guinée, prévue ce vendredi 13 mai, au Chapiteau du Palais du Peuple.



L’enseignant recevra des honneurs à l’occasion de cette cérémonie qui récompense les jeunes guinéens, les plus dynamiques, dans plusieurs catégories. Son nom est également attribué au Prix dans la catégorie Littérature.





Pour la Coordination des J-Awards Guinée, cette démarche est une marque de reconnaissance à l’endroit de cet enseignant, pour les efforts qu’il a consenti dans la formation de milliers de Jeunes cadres Guinéens.



« Cette démarche n’est pas nouvelle, elle est toute en harmonie avec notre vision depuis le départ, qui n’est celle que de célébrer ceux qui méritent de l’être et ceux qui donnent le bon exemple dans notre pays, qui ont contribué et qui continuent à contribuer au progrès social, économique et politique. On l’a fait avec feu Mory Kanté et beaucoup d’autres astres lumineux, on a décidé effectivement de rendre un hommage à ce Monsieur (Socrate ndlr) qui le mérite, et surtout de son vivant. C’est un grand homme de Culture, de Science et de Lettre, un philosophe chevronné et reconnu, réputé. Donc il était important pour nous Jeunes, qui avons eu à bénéficier de son savoir et même pour les générations qui ont précédé la nôtre, de rendre hommage à ce Monsieur et de braquer sur lui le coup de projecteur que constitue notre évènement désormais », a confié à la rédaction d’Actujeune.com, Moussa Daraba, Coordinateur général des J-Awards Guinée.





En prélude à la cérémonie, Sidiki Keïta, alias Socrate a été invité ce dimanche, au tour d’un repas qu’il a partagé avec la Coordination générale des J-Awards Guinée.





Actujeune.com