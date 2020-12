Après la lettre que le président Macron a adressée le 30 novembre à son homologue guinéen suite à sa réélection à un 3è mandat, l’hebdomadaire Jeune Afrique (JA) révèle qu’une source à l’Elysée louvoie sur les ‘’félicitations’’ à Alpha Condé.

« Nous n’avons pas félicité Alpha Condé et nous avons observé un certain délai avant de lui écrire à dessein, explique une source à l’Élysée. Comme l’a dit le président dans son interview à JA, il n’y a pas d’équivalence entre ces deux situations. Mais pour autant, nous allons continuer à travailler avec la Guinée», rapporte JA, citant une source à l’Elysée.

Plus loin, le journal informe que Alpha Condé et Emmanuel Macron ont dernièrement échangé par sms au lendemain de l’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, le 19 novembre. Le tabloïd indique que cette lettre de ‘’vœux de succès’’ de Macron à Condé exprime un froid entre les deux hommes. Et le journal de conclure : reste maintenant à savoir à quel niveau les autorités françaises seront conviées à la cérémonie d’investiture d’Alpha Condé, prévue, sauf dernière décision, le 15 décembre prochain.

Noumoukè S.