Jackpot fin d’année : Orange Guinée récompense 2000 de ses clients

La société de téléphonie mobile Orange-Guinée -le numéro 1 du pays- a procédé mercredi, 11 décembre, à la remise des prix aux 2.000 premiers gagnants du “Jackpot Fin d’année”.

Ces 2000 lauréats ont été primés différemment par Orange-Guinée. 350 d’entre eux bénéficient de 3 Go d’internet valables un mois, 599 reçoivent 99 minutes d’appels gratuits ; 500 gagnent 120 minutes d’appels gratuits, 300 perçoivent 200 minutes d’appels gratuits,150 bénéficient de 1.000 minutes d’appels gratuits, 100 personnes gagnent 1.000.000 GNF et une personne remporte 10 millions de GNF.

La cérémonie de remise qui s’est déroulée au stade de la Mission, au centre-ville de Kaloum, a été une occasion pour les lauréats de témoigner sur l’authenticité de ce jeu.

« Je tiens à vous dire que moi je ne croyais pas de du tout à ce qu’on appelle jeu, je ne crois pas au jeu de hasard. Mais franchement, quand j’ai reçu l’appel le lundi, par Orange Guinée, j’ai réitéré la même chose pour dire Orange Guinée, je n’en crois pas, mais il m’a expliqué et m’a donné le rendez-vous. Jusqu’à ce que je sois là, je n’avais pas confiance. Mais à présent, là où je suis, les mots me manquent pour remercier vraiment Orange Guinée, pour le bonheur qu’il ne cesse d’apporter aux jeunes, surtout célébrer la fin d’année dans la joie », a témoigné Faya Moussa 2 Kamano, journaliste, est un des heureux gagnants d’un million de francs guinéens.

Pour Ibrahima Kalil Magasouba, chef produit Mass market au service marketing d’Orange-Guinée, le ‘’JACKPOT FIN D’ANNÉE’’ est une manière pour Orange de remercier ses clients.

« C’est une manière pour nous de remercier nos clients de leur fidélité, parce qu’ils sont ce que nous sommes aujourd’hui. Ils font de nous ce que nous sommes ; raison pour laquelle nous essayons de les accompagner pour cette d’année comme l’année passée. Nous avons organisé encore cette tombola, et cette année c’est près de deux milliards de lots qui est en jeu et le nombre de gagnants a doublé par rapport à l’année passée », a-t-il expliqué.

Cette campagne de jeux tombola, certifiée par la loterie nationale de Guinée (LONAGUI) a été lancée le 2 décembre dernier et prendra fin le 12 janvier 2020. Selon les responsables de cette société de téléphonie, tout client d’Orange peut participer au jeu et repartir avec des cadeaux. Pour participer il faut recharger à partir de 5.000 GNF dans votre compte, via carte de rechange, e-transfert ou Orange Money, et gagner jusqu’à 200 millions de GNF. Chaque semaine, ce sont 2.000 personnes qui gagnent et qui sont appelées par le numéro de téléphone 624 44 44 44.

Thierno Sadou Diallo