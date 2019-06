‘’J’ai des joueurs qui ne jouent pas dans leurs clubs’’. Paul Put pourrait écoper d’une sanction salée

Peut-on s’attendre à une sanction contre l’entraîneur du Syli national Paul Put après la coupe d’Afrique des Nations ? Le Belge aurait déclaré qu’il a fait jouer des joueurs qui sont sans clubs. Intervenant ce lundi dans l’émission ‘’Les Grandes gueules’’ de la radio Espace, le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré a promis que le coach pourrait essuyer une lourde sanction si les propos qu’on lui attribue s’avèrent vrais.

»Moi je n’ai pas écouté cela mais s’il a dit »beaucoup de mes joueurs ne jouent pas dans leurs clubs’‘, il y aura des sanctions. Si un technicien le dit, moi je n’ai pas écouté, mais s’il est vrai qu’il a dit et que j’arrive à l’écouter et qu’il y a problème, il va prendre la plus lourde sanction ça, c’est clair. Parce que, personne ne l’a influencé dans son choix. Il a monté une équipe, il a le logiciel pour recruter les joueurs, le logiciel qui cible aujourd’hui tous les joueurs sur la planète, il te donne les statistiques de chaque jour, la performance de tous les joueurs et, ce sont des logiciels qui coûtent extrêmement chers même certaines équipes d’Europe ne l’ont pas et lui, il l’a. Quand je reviendrai tout de suite, je vais l’entretenir et si c’est vrai qu’il l’a dit, il prendra ses responsabilités », a-t-il dit.

Mohamed Cissé