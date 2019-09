Jamaïque : deux footballeurs frappés par la foudre en plein match

Une vidéo montre le moment impressionnant où deux joueurs de football sont frappés par la foudre en plein match.

La scène s’est déroulée lundi en Jamaïque, lors d’une rencontre entre Wolmer’s Boys’ School et Jamaica College. Pendant une action, la foudre s’est abattue sur la pelouse et au moins quatre personnes ont été touchées. Une vidéo prise par un spectateur montre comment l’impact a heurté deux joueurs. Terrence Francis et Dwayne Allen tombent effectivement par terre en se tenant la tête entre les mains. L’arbitre a arrêté le jeu après quelques secondes et les victimes ont été transportées à l’hôpital.

Le médecin a confié au Jamaica Gleaner qu’aucun blessé grave n’est à déplorer. Une personne souffre de douleurs thoraciques, une autre est touchée aux yeux. Le match a finalement été annulé.

Source : 7sur7