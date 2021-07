Yahya Jammeh autorisé à revenir en Gambie : le rôle joué par les présidents Condé et Nguema…

Un peu plus de quatre ans après son départ du pouvoir et de la Gambie, Yahya Jammeh va refouler le sol gambien très bientôt. L’ex-président est autorisé à se recueillir sur les tombes de ses parents et s’entretenir avec certains de ses proches.

Selon atlanticactu, le retour de Yahya Jammeh en terre gambienne est le fruit du « Protocole de Malabo », un accord secret négocié depuis plusieurs mois entre l’ex-président et son successeur Adama Barrow, sous la supervision du chef de l’État guinéen, Alpha Condé et du président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo comme partie garante.

« Pour le moment, l’ancien président est autorisé à venir se recueillir sur les tombes de ses parents et s’entretenir avec quelques uns de ses proches », a confirmé une source à Atlanticactu.

Si la durée de son séjour n’a pas été dévoilée, les derniers réglages sont en cours pour le retour de l’ancien président qui a passé 22 ans à la tête de la Gambie, petit pays de l’Afrique de l’Ouest enclavé dans le Sénégal.

D’après Atlanticactu, le palais du côté de Kanilaï subit quelques modifications pour la réception de Yahya Jammeh.

Le média révèle que l’actuel président gambien a remboursé à l’APRC, le parti de Yahya Jammeh des véhicules 4×4 et une importante somme d’argent. Une décision qui fait suite, selon Atlanticactu, à un engagement de Adama Barrow à Alpha Condé.

Du côté de l’APRC, l’autorisation du retour de Yajya Jammeh est un grand pas marqué par Adama Barrow.

« Nous avons toujours réclamé le retour de Yahya Jammeh comme le stipulent les accords signés en 2017. C’est un premier pas et nous espérons que le président Adama Barrow respectera ce qu’il a convenu avec son homologue guinéen, Alpha Condé », a déclaré à Atlanticactu, Abubakar Jarju, ancien président des jeunes du parti de Yahya Jammeh, ARPC avant de confirmer la restitution de quelques biens du parti. :

« Barrow nous a restitué quelques voitures et une importante somme d’argent mais nous attendons de lui qu’il mette fin à son cirque de commission d’enquête », confie-t-il.

Pour l’heure, la date et la durée du séjour de l’ancien président gambien qui vit depuis quatre ans en Guinée équatoriale n’ont pas été dévoilées.

Sadjo Bah