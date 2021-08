“J’aurais dû prendre ce satané vaccin”: un homme envoie un message à sa fiancée avant de mourir du Covid-19

Il n’était pas contre la vaccination en soi, mais voulait simplement attendre un peu pour voir quels étaient les effets secondaires possibles. Mais lorsque l’Américain de 39 ans, Mike Freedy, a été soudainement infecté par le coronavirus il y a trois semaines, les choses se sont vite enchainées.

“Nous n’étions pas des antivax. Nous étions simplement prudents”, déclare la fiancée de Mike Freedy, Jessica DuPreez. Depuis ce week-end, l’affaire fait le tour des médias américains et cette femme espère convaincre tous ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner de le faire rapidement. Elle et son fils aîné l’ont fait, juste après que l’amour de sa vie soit tombé malade.

Les problèmes ont commencé après que Mike et Jessica soient partis à San Diego avec leurs cinq enfants pour quelques jours à la mi-juillet. Ils sont allés à la plage et Mike s’est avéré être sévèrement brûlé par le soleil ce soir-là. Il avait des frissons, ne pouvait trouver aucune position confortable et ne pouvait ni manger ni dormir. C’était si grave que lorsqu’il est rentré chez lui, il s’est rendu aux urgences de l’hôpital. Mais le médecin l’a renvoyé chez lui.

Nauséeux

Quelques jours plus tard, ne se sentant toujours pas mieux et souffrant de nausées, il s’est rendu au service des urgences d’un autre hôpital, où il a été testé positif au coronavirus. Mais là aussi, il a été renvoyé chez lui pour effectuer une quarantaine avec comme conseil de boire beaucoup et que tout irait bien.

Peu de temps après, Mike a réveillé sa fiancée au milieu de la nuit. Il était totalement paniqué et disait qu’il ne pouvait pas respirer. Il a essayé de se lever, mais il est tombé. Le couple s’est à nouveau précipité aux urgences de l’hôpital, où l’on a constaté que l’homme avait très peu d’oxygène dans le sang. Les scanners ont montré qu’il avait une double pneumonie. Les médecins étaient étonnés qu’il puisse encore marcher et parler. Ils lui ont immédiatement donné la plus forte dose d’oxygène qu’ils avaient.

“Dans quelques jours, vous pourrez rentrer chez vous. Travaille dur et fais tout ce qu’ils te disent”, a envoyé Jessica à son fiancé après qu’il lui ait envoyé des messages exprimant son inquiétude quant aux effets à long terme de sa maladie sur son corps. Cependant, son état a continué à se détériorer et la semaine dernière, il a été transporté d’urgence dans l’unité de soins intensifs. “J’ai fait de mon mieux”, a-t-il envoyé.

Réanimation

Jessica raconte au Washington Post que Mike est mort jeudi. Le personnel médical s’est démené pour le réanimer quand son cœur s’est arrêté. Mais rien n’a aidé. Quelques instants plus tard, il a été déclaré mort.

Jessica appelle maintenant tout le monde à ne pas attendre et à opter pour le vaccin dès que possible. Son fiancé n’a réalisé qu’il aurait pu mieux faire que lorsqu’il est tombé malade et il était alors trop tard. “J’aurais dû prendre ce fichu vaccin”, envoyait-il encore à Jessica alors qu’il était déjà à l’hôpital.

"Mes enfants n'ont plus de père parce que nous avons…