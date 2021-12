JCI Conakry : trois présidents prennent la chaîne de commandement pour la mandature de 2022

Le slogan un « Homme, un mandat » s’est matérialisé à nouveau à la Jeune Chambre Internationale de Guinée (JCI), à l’occasion de l’assemblée générale introductive des organisations locales membres de la JCI Conakry universitaire trésor, de la JCI Conakry Leaders et de la JCI Conakry trésor.

Durant l’Assemblée générale tenue ce dimanche, 26 décembre, les présidents de la mandature 2021 ont passé la chaîne de Commandement aux nouveaux élus, qui auront la lourde tâche de mener à bon port les destinées de leurs différentes organisations pour la mandature 2022.



Les présidents sortants de la mandature 2021 des trois organisations ont dans leurs interventions remercié toutes les personnes qui les ont accompagnés dans leurs nobles missions durant leur mandat. Ils ont par ailleurs souhaité du plein succès à leurs successeurs.

Le président de la JCI Conakry Leaders a saisi l’occasion pour souligner : « Cette présente cérémonie qui nous réunis aujourd’hui est l’occasion pour notre organisation d’installer officiellement l’équipe dirigeante au compte de la mandature de 2022, tout en validant le plan d’action au compte de la même mandature. Je renouvelle une fois de plus mes sincères reconnaissances envers l’ensemble des membres qui ont accepté nous confier la destinée de cette organisation », a souligné Aly Badara Cherif, le président de la JCI Conakry Leaders.

Le président de la JCI Conakry trésor, Cheick Amadou Keïta a de son côté indiqué que : « C’est un honneur et un immense plaisir d’être à la tête de cette organisation d’avoir bénéficié surtout de la confiance des membres de la JCI Conakry trésor, afin de piloter cette locale en 2022. Ensuite, je compte sur l’ensemble des membres, et tout le monde est important et notre crédo pour la mandature 2022 est de responsabiliser tous les jeunes leaders entrepreneurs que nous sommes au sein de cette organisation »

La présidente de la JCI Conakry universitaire trésor, Oumou Barry a félicité ses membres en précisant : «Je suis très contente et très honorée d’occuper ce poste. J’avoue que c’est une grande responsabilité et une fierté parce que nous sommes une organisation composée de 40 membres. Mon combat, c’est impliquer les membres, les motiver, les inviter à venir développer des compétences, la priorité sera donnée aux membres, identifier leurs besoins en développement des compétences, avant d’aller identifier les besoins de la communauté ».

L’assemblée générale introductive des trois organisations locales membres à été présidée par le représentant du président national de la JCI Guinée, Sékou Oumar Bérété, le vice président national, et elle a aussi été rehaussée de la présence de la cheffe de cabinet du ministère de l’action sociale, de l’enfance et des personnes vulnérables, Hadja Aïssatou Barry, Marraine de la JCI Conakry universitaire trésor.

Kalidou Diallo