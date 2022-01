JCI Coyah Avenir : l’ami Thierno Amadou Baldé prend la chaîne de commandement

Dans le sillage des assemblées générales introductives à la JCI Guinée, la jeune chambre internationale Coyah Avenir a tenu son assemblée générale introductive, ce Samedi, 15 Janvier à la maison des jeunes de Coyah pour la passations de charges.

Dans cette passation des charges, le président sortant, Ibrahima Fily Traoré a passé le témoin à l’ami Thierno Amadou Baldé, qui aura désormais la lourde charge de conduire les destinées de la JCI Coyah Avenir pour la mandature 2022. Son plan d’action annuel est axé sur la formation, l’éducation, la santé, l’environnement et la sécurité routière entre autres.

Le Past président 2020,Ousmane Soumah, représentant le président sortant Ibrahima Fily Traoré à cette assemblée générale introductive a souligné l’engagement et le dynamisme qui ont caractérisé le mandat. Il a par ailleurs loué les efforts consentis par les membres avec l’appui des partenaires et le soutien des autorités préfectorales de Coyah.

Le président entrant, Thierno Amadou Baldé a de son côté précisé : « C’est un immense honneur pour moi, en ma qualité de président de la JCI Coyah Avenir, de réitérer notre engagement dans la continuité du service de notre communauté et je demande également à tous les membres de ma locale de nous accompagner afin d’atteindre les objectifs fixés par notre organisation ».

Le représentant du président national de la JCI Guinée, Sékou Bérété, vice président exécutif national a de son côté tenu à remercier d’abord les autorités préfectorales et communales de Coyah pour leurs accompagnements à l’endroit de la JCI Coyah Avenir et d’inviter les membres de la JCI Coyah Avenir à la détermination et à l’engagement pour accompagner la nouvelle équipe dans sa mission de servir la communauté de Soumbouyah. Il a profité de l’occasion également pour inviter l’ensemble des membres de la JCI Guinée à s’inscrire sur la plate forme créée par la JCI Guinée, afin d’être informé des différentes activités qui s’y trouvent et des formations qui s’y passent.

Le représentant du Préfet de Coyah, le secrétaire général chargé des affaires Administratives, Lancinet Kaba a réaffirmé l’engagement des autorités préfectorales à accompagner la JCI Coyah Avenir dans sa noble mission au service des citoyens de Coyah et qu’elles restent prêtes pour apporter leurs soutiens à cette organisation de jeunes citoyens actifs.

À rappeler que pour cette 12ème mandature, la JCI Coyah avenir sera parrainée par le directeur national des récompenses de la JCI Guinée, Ousmane Soumah et la marraine reste la directrice préfectorale de l’éducation de Coyah, Madame Diop née Fatoumata Kémoko Traoré.

Kalidou Diallo