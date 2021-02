JCI Coyah Avenir : Ousmane Soumah passe le témoin à Ibrahima Fily Traoré

Longtemps resté membre influent de la jeune chambre internationale Coyah Avenir, Ibrahima Fily Traoré prend officiellement ses fonctions de président pour la mandature 2021, à la tête de cette structure de jeunes citoyens actifs.

Cette prise de fonction à été effective ce samedi, 6 février 2021, dans un espace hôtelier de la commune urbaine de Coyah. Le président sortant, Ousmane Soumah a, dans son intervention de circonstance, souligné :

« Je reviens donc pour la énième fois, dire merci aux vaillants membres y compris mes homologues présidents pour nous avoir accompagné pour exécuter tous les projets inscrits et réajustés dans le plan d’action 2020. Au niveau de l’environnement, nous avons reboisé un hectare à Ninguedoula, au niveau de la santé, par rapport à la pandémie de Covid19, nous avons fait la sensibilisation et distribution de kits d’hygiènes à la communauté pour ne citer que ceci. Aujourd’hui, l’heure est pour moi et mon équipe de rendre tous ses acquis et tous les biens à la nouvelle équipe. Vaillants membres, je vous appelle à la formation, à l’engagement au tour de la nouvelle équipe et surtout pour continuer à servir la communauté », dira-t-il.

Le président entrant pour la mandature 2021, Ibrahima Fily Traoré de son côté a précisé : « C’est Pour moi un grand honneur et un réel plaisir en ce jour solennel de prendre la parole. Cette cérémonie marque la rentrée en jeu de la nouvelle équipe dirigeante de notre merveilleuse organisation pour un mandat d’un an non renouvelable, comme le stipule notre constitution. L’ensemble des membres de la JCI Coyah Avenir s’engagent à relever les défis qui nous attendent et je voudrais comme chaque prédécesseur baigné ma mandature dans une gratitude conservatrice. »

Pour le représentant de la présidente nationale de la JCI Guinée à cette assemblée générale introductive, le vice-président national Zone C, Alsény Bangoura, a louer les efforts consentis de l’équipe sortante et par la même occasion il invite l’équipe rentrante à travailler dans l’amitié pour la consolidation et la pérennisation des acquis. Mais aussi de maintenir l’émulation et l’engouement qui règnent à la JCI Coyah Avenir lors de ses différentes activités.

Dans la même lancée, la Marraine de cette structure, Madame Diop née Fatoumata Kémoko Traoré, DPE de Coyah a souligné.

« Dans cette organisation, du niveau national jusqu’à la base, il y a des jeunes capables, des jeunes réfléchis, des jeunes conscients. Mais ce qui manque à cette organisation, c’est l’implication politique. Au niveau de la politique, ils sont un peu négligés, ils ne sont pas totalement accompagnés alors que si la politique s’intéressait un peu à cette grande organisation, elle aura moins de problème dans le choix des cadres pour diriger notre pays », dira madame la marraine.

Pour sa part, Amara Bangoura, vice-maire de Coyah s’est exprimé en ses termes : « Je voudrais vous exprimer notre engagement d’être partout à côté de vous, dans le cadre de la réalisation des différents projets que vous aurez à réaliser. C’est un devoir pour nous d’être partout à côté de cette ONG et au nom de mon maire et du conseil communal nous vous réitérons notre engagement à continuer à soutenir cette organisation et de venir nous voir pour tout problème, on ne ménagera aucun effort pour l’accomplissement de vos différents projets. »

A ce jour, la jeune chambre internationale Coyah Avenir entame sa 11è année d’existence et est toujours au service du développement de sa communauté qui l’entoure, mais aussi du rayonnement de ses différents membres vers l’avenir, comme le stipule le slogan de la mandature 2021, ‘’Notre engagement déterminera notre Avenir”.

Kalidou, depuis Coyah