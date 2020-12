JCI Dubréka Racines change de président : Lamine Kéita remplace Djamila Diallo

Dans le sillage des Assemblées générales électives à la jeune chambre internationale de Guinée, la jeune chambre internationale Dubréka Racines à travers sa convention locale, a tenu ce dimanche 6 décembre 2020, l’élection de sa locale. Un nouveau bureau exécutif composé de 6 membres est élu pour un mandat d’un an non renouvelable. Mohamed Lamine Kéita (Keith) remplace Djamila Diallo à la tête de cette organisation de jeunesse.

Le Président élu, Mohamed Lamine Kéita de la Jci Dubréka Racines exprime ses sentiments : « Je suis très ému de cette élection à la tête de ce bureau exécutif et reste convaincu que mon mandat sera un mandat de réconciliation, de renouveau et de développement pour mon organisation d’une part et de ma communauté. Je suis comblé de joie et mille merci aux membres de la jeune chambre internationale de Dubréka Racines et ceux de Guinée aussi. On se reprend bientôt pour de nouvelles aventures. »

Après cette élection du bureau exécutif de la Jci Dubréka Racines, ce sera au tour de la jeune chambre internationale Coyah Avenir pour son élection et la célébration de sa décennie le samedi 19 décembre 2020 à partir de 9 heures à Coyah.

Mamadou Kalidou Diallo, correspondant à Coyah