JCI Guinée : Safiatou Baldé investie dans ses fonctions de présidente à travers une rentrée solennelle

Confrontée à plusieurs difficultés, liées à la pandémie de Covid-19 et quelques incompréhensions entre les membres de son bureau exécutif et des organisations locales membres de la JCI Guinée, la mandature 2020 de la JCI Guinée rend son épilogue final.

Le Président sortant, Abdurahmane Mariama Diallo a passé ce samedi, 13 février 2021, la chaîne de commandement à la présidente rentrante, Safiatou Baldé pour un mandat d’un an non renouvelable. L’équipe de Safiatou Baldé aura la lourde tâche de mener les destinées de la JCI Guinée pour cette année 2021 vers le développement communautaire, mais aussi au renforcement des relations amicales de ses membres, comme l’indique le slogan du mandat, ‘’Travaillons dans l’amitié’’.

Le président sortant, Abdurahmane Mariama Diallo pour son dernier discours en tant que président national de la JCI Guinée a précisé :

”Permettez-moi de rendre grâce à Dieu. La rentrée solennelle est l’expression démocratique qui s’est fortement encrée dans notre organisation depuis maintenant 24 ans. L’année 2020 a été une année particulièrement difficile pour l’humanité toute entière, l’année qui s’achève à mis en cause nos prévisions, nos planifications et nos ambitions nous menant ainsi dans une rude épreuve d’adaptabilité contextuelle. 2020 a été certes difficile, mais c’est aussi une haute année d’action et d’activité, qui nous a permis de nous réinventer d’être en harmonie avec les réalités du moment”.

La nouvelle patronne de cette jeune chambre internationale de Guinée pour la mandature 2021, Safiatou Baldé de son côté a souligné : « C’est Pour moi un réel plaisir de prendre la parole pour vous souhaité la bienvenue. Cette cérémonie marque le lancement des activités du mandat 2021 sur le thème construisons notre avenir commun. Je me tiens devant vous rempli d’émotion et de reconnaissance pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne en m’élisant présidente nationale de la JCI Guinée. Nous devons appliqués les lois et règlements et suivre la philosophie de la JCI Guinée… »

Le Ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Youssouf Kiridi Bangoura, parrain de cette mandature 2021, a pour sa part, invité les membres de la JCI Guinée à plus de responsabilités en poussant les autres associations de jeunesses à être des volontaires aussi dans le développement de la communauté, mais aussi les faire profités des opportunités de développement et des formations se trouvant à la JCI Guinée. Par ailleurs, il demande que ce mandat 2021 soit un mandat de concret sur le terrain et il à profité aussi de cette rentrée solennelle en invitant la ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune à suivre et accompagner cette JCI Guinée dans l’exécution de son plan d’action.

A préciser que cette rentrée solennelle de la JCI Guinée a été aussi rehaussée de l’intronisation de huit nouveaux membres de la JCI Conakry Lumière et de la présence de certains membres du gouvernement et des grandes personnalités du pays.

Kalidou Diallo