‘’Je ne le connais même pas’’, dit Baffoé à propos du journaliste Mandian

Le Directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général Ansoumane Camara ‘’Baffoé, demande aux gens de dire la vérité et de donner de bonnes informations. C’était ce mardi lors d’une activité organisée dans un hôtel de la place sur la sécurité des journalistes.

« Tu vois des choses dont on est en train de parler, tu es étonné. Moi j’apprends des choses sur ma personne. Je suis assis, tantôt on dit “il est couché à l’hôpital gravement malade, tu te réveilles le matin, on dit RIP, crise cardiaque”. Je me demande, c’est Mandian qui fait des choses comme ça. Or, c’est un frère. Je ne le connais même pas. Mandian, si tu suis des choses, viens je te cède mon salaire pour que tu me colles la paix, parce que je ne suis pas de ce genre. Sincèrement, ça ne sert à rien. On a des parents partout. Quand ils apprennent des informations, ils ne dorment pas. C’est un message que je te passe. Tu es un frère, moi, je te souhaite tout le bonheur du monde. »

Le général Ansoumane Camara ‘’Baffoé a par ailleurs dit qu’il tient à une bonne et franche collaboration entre les journalistes et les forces de sécurité pour que ce pays ait la paix.

Christine Finda Kamano (Stagiaire)