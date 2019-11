« Je ne suis pas d’un parti politique ». Ce post qui trahit l’imam Yaya Camara…

Dans l’émission Les Grandes Gueules de la radio Espace fm, l’imam radié pour « faute lourde » Elhadj Yaya Camara avait pensé que les Guinéens sont tous amnésiques. Il a soutenu qu’il n’appartient à aucun parti politique et qu’il a été limogé pour avoir simplement fait prier Elhadj Cellou Dalein Diallo dans sa mosquée et déclaré son opposition à un changement de Constitution en Guinée. Pourtant, dit-il, il avait fait prier en 2010 Alpha Condé. Mais un post d’un proche de Halimatou Dalein, épouse de Cellou Dalein a fini par trahir l’argumentaire de l’imam. C’était en novembre 2018. Dans cette publication, il est écrit : « Elhadj Yaya Camara, imam, membre de la Fédération UFDG de Dubréka et conseiller élu sur la liste UFDG ». No comment…