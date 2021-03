“Je ne vois pas pourquoi on garderait Amadou Diouldé Diallo en détention provisoire” (Me Timbi)

Les avocats constitués pour la défense du journaliste sportif et historien Amadou Diouldé Diallo, sont revenus ce mardi 2 mars 2021, sur la mise en détention provisoire de celui-ci qui est poursuivi pour “offense au chef de l’État.”

Pour la circonstance, Me Elhadj Amadou Timbi Diallo, l’un des avocats du prévenu a, devant la maison centrale de Coronthie indiqué que leur client ne devrait pas normalement être mis en détention provisoire car il est poursuivi dit-il pour délit de presse.

« À priori on ne peut lui reprocher d’avoir commis un délit de presse et comme vous le savez il y a une dépénalisation des délits de presse dans notre pays. Lorsqu’un journaliste ou un citoyen et poursuivi pour délit de presse, en principe, il court, ce qu’on appelle une contravention. Et pour une contravention on n’a pas besoin d’être mis en détention provisoire, puisqu’il n’y a pas de condamnation pénale. Donc je ne vois pas pourquoi une grande personnalité comme Amadou Diouldé Diallo, qui a pignon sur rue, qui est suffisamment représenté, qui n’a nullement l’intention de se dérober des mains de la justice. Je ne vois pas pourquoi on le garderait en détention provisoire, si ce n’est pas pour lui faire du mal », a-t-il fait savoir.

Il y a un certain temps, ces avocats avaient annoncé leur retrait dans la défense de leurs clients. Me Timbi Diallo de dire que les gens ont mal interprété cela.

« On ne s’est pas retirés pour défendre nos clients, nous restons et demeurons avocats incarcérés ici, nous avons simplement suspendu notre participation à l’interrogatoire de nos clients devant les juges d’instructions, puis que nous avons constaté un certain nombre de règles qui sont pertinentes du code de procédure pénale qui n’ont pas été respectées, parce que ce sont des règles, qui, normalement protègent les droits fondamentaux de tout Guinéen en conflit avec la loi », conclut-il.

Mamadou Yaya Barry