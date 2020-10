”Le problème de Dadis se trouve du côté de Dalein”, dit Idrissa Chérif en route pour Koulé

En tournée dans la région forestière pour battre campagne en faveur du candidat Alpha Condé, l’ancien conseiller du président de la junte, Idrissa chérif s’est prononcé sur l’engagement du président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à Koulé, à N’zérékoré, de ramener l’ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara.

Selon lui, la situation que vit son mentor en exil à Ouagadougou, la capitale burkinabé est due aux manigances de Mamadou Cellou Dalein Diallo.

“Je pense qu’il ne faudrait pas que les gens politisent le problème de Dadis. C’est un problème judiciaire. Et moi je sais que mon frère est innocent dans cette affaire.

On a toujours demandé qu’il y ait un procès et vous savez que la justice a ses procédures. Donc, c’est un problème qui est très compliqué et complexe. Avec sûreté et sincérité, la justice est en train de faire son travail et il faut faire confiance en cette justice. Le moment venu, Dadis va rentrer et le procès va se tenir. Et je suis sûr quand il sera là, il y aura un non-lieu. Là, je reste serein. Ce que Dalein a dit ici, ce sont des propos de campagne. Je ne me fie pas à ça. Ce que je demanderai à mon frère Dalein, c’est de dire ouvertement devant tout le monde que Dadis n’a rien dans l’affaire de 28 septembre.

Je pense que le problème de Dadis se trouve de son côté, pas du côté des autres », dit le président de l’Union pour le Changement de Guinée (UCG).

Il est donc attendu cet après-midi dans le village natal de Moussa Dadis Camara où il doit animer un meeting pour convaincre les populations à voter pour Alpha Condé.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré