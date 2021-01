‘’Je vois mal comment on va organiser une CAN en Guinée” –L’amère vérité de Mathurin

Le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura, a, une nouvelle fois, émis des doutes sur la possibilité de voir la République de Guinée organiser la Coupe d’Afrique des Nations-CAN prévue en 2025 selon le chronogramme établi par la Confédération Africaine de Football (CAF). Il l’a réitéré ce mercredi 13 janvier, dans l’émission “Les Grandes Gueules” d’Espace TV.

Cet ancien membre du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN), Général Mathurin Bangoura, reste sceptique quant à la possibilité pour la Guinée d’abriter la CAN en 2025 sur son sol.

« On ne peut pas organiser une coupe d’Afrique des Nations, si on n’a pas d’infrastructures. Ce ne sont pas seulement des infrastructures sportives, il y a des infrastructures hôtelières, hospitalières et routières. C’est tout ça là, qu’il faut prendre en compte pour organiser une coupe d’Afrique des Nations », dira-t-il.

« Nous sommes en 2021, nous sommes tous des Guinées, voyons tous bien comment cette coupe d’Afrique va s’organiser. Parce qu’on a une bonne équipe de Hafia ? Le Syli National est une grande équipe, mais jusqu’à présent on ne peut pas organiser la coupe d’Afrique des Nations, voyons comment cela pourra être possible », interroge-t-il.

À l’en croire, « C’est bien possible d’organiser la coupe d’Afrique des Nations, mais nous sommes en 2021. Mais nous sommes un pays qui n’a jamais organisé une coupe d’Afrique des Nations, et nous n’avons qu’un seul terrain, c’est le stade de Nongo (…) Je ne sais pas ce qui va se passer, mais de mon point de vue, à mon sens ce n’est pas quelque chose de facile. Je ne sais pas comment cela va être possible. Je vois mal comment on va organiser une coupe d’Afrique des Nations en Guinée. »

Mamadou Yaya Barry