Jean Alfred Mathos de l’UPG persiste et signe : « le courrier que j’ai reçu est authentique »

Me Jean Alfred Mathos, l’autre président de l’UPG est une nouvelle fois revenu sur le courrier qu’il dit avoir reçu du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation prenant acte de son élection à la tête de l’UPG à l’issue du cinquième congrès du parti. Le notaire de profession persiste et signe que le courrier qu’il a reçu de Mory Condé est authentique.

Me Jean Alfred Mathos soutient que ce dossier est déjà clos puisqu’il a été reçu en audience par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation après le congrès qui l’a porté à la tête de l’UPG.

« Par mon métier, je suis le garant de l’authenticité par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice. Il y a un registre d’entrée et de sortie de courriers. Ce n’est pas moi qui amène les courriers de l’UPG. C’est quelqu’un qui part et les reçoit. Ce courrier que j’ai reçu est authentique. Il est même derrière nous puisqu’on a eu l’avantage d’être reçu. C’est une erreur de casting. Le numéro 059 est un numéro qui est destiné au président de l’UPG prenant acte de notre congrès. Pour moi, ce dossier là est clos. Et s’il y avait faux en écriture, je ne serai pas là et je profite de l’occasion pour dire en tant que président de l’UPG, en pénal, la responsabilité est individuelle. Aujourd’hui, je suis là. Cette lettre n’a pas été contestée, elle n’a pas été rétractée. Elle est en notre possession », a déclaré Me Jean Alfred Mathos dans « On refait le monde » de la radio Djoma fm avant d’ajouter : « je ne peux pas prendre un courrier d’un ministère et l’exhiber sur ma plate-forme de l’UPG en tant que notaire de fonction. Je ne peux pas m’hasarder à faire cela. C’est un dysfonctionnement au niveau du cabinet ».

Par ailleurs, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a de son côté soutenu il y a quelques semaines dans « Mirador » de la radio Fim fm, n’avoir pas adressé un courrier au président de l’UPG.

Entre le chef de département de l’administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé et l’autre président de l’UPG, Me Jean Alfred Mathos, l’on ne sait pas qui dit vrai.

Sadjo Bah