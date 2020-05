Jean Bienaimé Haba : ‘’il faut que Bah Oury quitte l’UDD. C’est une décision irrévocable’’

Le Président-fondateur de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) Jean Bienaimé Haba a décidé de faire partir Bah Oury à la tête du parti. Il l’accuse de ‘’gestion sans partage’’.

Pour Bienaimé Haba, interrogé par Mediaguinee, révèle : « Monsieur Bah Oury fonctionne sans faire recours à la lettre et à l’esprit de ces documents-là (statut et règlements du parti). Et, il se sent permis de tout au point qu’il effectue des missions sans nous consulter pour qu’on définisse ensemble les TDR de la mission. Et quand il revient, il nous fait aucun compte rendu. Alors, histoire de nous effacer, histoire de faire savoir aux gens qu’il a pris le parti par terre. Alors, nous lui avons fait au début la remarque pour lui dire qu’on ne doit pas fonctionner comme ça ». Ajoutant que les responsables de son parti ont décidé d’évincer le président Bah Oury à la tête de l’UDD.

« C’est une décision irrévocable. C’est une décision du bureau politique nationale. Et, c’est parce que nous sommes dans une situation d’instabilité sanitaire qui fait que le parti ne s’est pas retrouvé. Mais, nous avons une plateforme dans laquelle nous travaillons et tout le monde est unanime qu’il quitte. Nous avons jugé nécessaire de débarquer monsieur Bah Oury pour manque de cohérence »,a -t-il poursuivi.

Il est reproché à l’ancien vice-président de l’UFDG et ancien ministre de la Réconciliation nationale d’avoir fait adhérer l’UDD au Cercle des acteurs pour la République (CAR) et au FNDC sans l’avis du bureau politique nationale.

Bah Oury, sollicité pour sa réaction, n’a pas décroché son téléphone.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57