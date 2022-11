Jean Marc Telliano : « j’ai voulu toujours être président comme j’étais toujours propre à l’école »

L’ancien ministre Jean Marc Telliano a, dans une récente vidéo publiée par Guineeweb, retracé ses ambitions lorsqu’il était tout petit, son parcours professionnel et ses belles œuvres. Cet ancien député à l’Assemblée Nationale sous le président Alpha Condé , qui a évolué dans l’humanitaire dans plusieurs pays, notamment en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, avant de se reconvertir en politique et prendre comme modèle le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a confié que sa passion a été toujours de gérer la Guinée.

Dans cette vidéo réalisée hier vendredi, le président du Rassemblement pour le Développement Intégré de la Guinée (RDIG), fils d’un tirailleur sénégalais a tenu à faire des confidences sur son enfance: « ma passion depuis mon enfance, j’ai voulu toujours être président comme j’étais toujours propre à l’école. Au moment où les autres portaient les chaussures qu’on appelait les têtes de nègre, moi je portais les Santiago que nous portions maintenant. Il m’a surnommé ambassadeur quand j’étais en 1ère année. Dieu merci, au lieu que je sois ambassadeur, j’ai été ministre. Depuis mon enfance, j’ai pensé à gérer cette nation sans savoir qu’un jour je serais en politique… »

Mamadou Yaya Barry