Jean Paul Sarr (PUP) à propos de la rencontre des partis politiques: « on n’a reçu aucune invitation »

L’opposition en rang dispersé pour le CNT. Hier jeudi 18 novembre 2021, plusieurs coalitions de partis politiques se sont retrouvées dans un réceptif hôtelier de Conakry, avec pour objectif de mutualiser leurs efforts et de faire en sorte qu’ils puissent regrouper toute la classe politique au sein d’une plateforme pour harmoniser le ton et participer à la réussite de la transition.

Ce vendredi 19 novembre 2021, le Parti de l’unité et du progrès (PUP) de feu le général-président Général Lansana Conté, a déposé la liste de ses candidats qui sont au nombre de deux pour le CNT.

Selon Jean Paul Sarr, ancien ministre de l’Agriculture sous Conté, son parti n’a jamais été invité pour assister à aucune rencontre. Donc, c’est ce qui motiverait le PUP à déposer sa candidature. « Nous sommes ici parce que c’est un appel. Nous répondons à une invitation pour la constitution du CTN. Le PUP est venu déposer les candidats ce matin. C’est ce qui justifie notre présence ici.

Nous n’avons jamais reçu cette invitation, et puisque nous sommes souverains, nous avons notre parti, on a estimé que le 22, ça va être le dernier délai. Jusqu’aujourd’hui, on n’a reçu aucune invitation. Alors, il est normal que nous venions déposer nos candidatures. Sinon l’idéal serait que l’on puisse s’entendre. », a-t-il indiqué.

Parlant du critère de choix des deux candidats qui représenteront le PUP au CNT, l’ancien ministre de l’Agriculture et de l’Elevage dira ceci : « d’abord il y a l’engagement militant, ensuite la moralité et le professionnalisme. Et puis l’amour de la patrie. Parce que si on doit se retrouver dans une enceinte comme ça, il faut pouvoir défendre l’intérêt du pays, pas son intérêt égoïste. »

A cette allure, les partis politiques pourront-ils trouver un consensus autour des 15 places qui leur seront affectées? Attendons de voir.

Christine Finda Kamano