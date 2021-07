Jean Pierre Koly Goepogui se défend : « je n’ai pas envoyé mon fils frauduleusement à la Fonction publique »

Le fils de Jean Pierre Koly Geopogui (porte-parole des 2000 agents engagés qui était sorti tout récemment pour dénoncer la magouille au sein de la fonction) aurait été arrêté lui aussi avec un faux dossier lors du recensement. Joint au téléphone hier vendredi 30 juillet 2021 par notre rédaction, Jean Pierre Koly Goepogui dira que son fils est l’une des victimes des 2000 agents engagés qu’il défendait. Selon lui, il serait engagé en 2017 sur instruction du chef de l’État. Donc il s’inscrit en faux contre ses détracteurs.

«C’est archi-faux et je m’inscris encore en faux. Le procureur de la République Alpha Sény Camara est déjà informé de la situation. Mon fils auquel ils font allusion, est universitaire. Il n’est pas rentré frauduleusement à la fonction publique. Ils ont usurpé son matricule, ils ont donné à quelqu’un d’autre. La personne qui a fait cela a été prise et mise sous contrôle judiciaire à la justice ici à Kaloum. Celui qui a fait ça s’appelle Lancéï Beavogui. Il a pris le matricule envoyé au Prema, à la fonction publique là-bas 2017-2018, c’est lui qui prenait le salaire. En fin 2019, on recherchait toujours le même matricule. Mon fils n’était même pas en possession de son matricule. Ils ont pris le matricule envoyé au ministère de la Coopération. C’est eux-mêmes qui ont fait ça. Donc, quand ils ont fait ça, le DRH qui est là-bas a coupé 2 mois de salaire. Le 3ème mois, je suis rendu compte. Je suis parti là-bas, ils peuvent le témoigner. Ils m’ont dit franchement c’est pour votre fils mais le mois là nous allons bouffer. J’ai dit il n’y a pas de problème, parce que le billetteur qui est là-bas c’est un ami, un grand frère, je le connais très bien. Je suis resté intact, je n’ai pas réagi. Donc ils ont rétabli le petit dans ses droits. Il venait prendre régulièrement son salaire. Tous les renseignements sont conformes à son profil. C’est ainsi, le recensement qui est en cours, c’est du faux et usage du faux. Ce sont eux qui sont en train de faire du faux. Ça fait 5 ans je suis sur les toiles, personne n’a pu réagir. Donc la note de service qu’ils ont pu faire frauduleusement, j’en ai la copie. J’ai dit au petit ‘’prends, le procureur même est informé, c’est eux qui ont fait, ce n’est pas toi ni moi, ni la justice’’. Mais avant cela, je suis parti montrer cela à l’assistant du DRH. C’est comme ça c’est venu, je n’ai pas fait de fraude. Je n’ai pas envoyé mon fils frauduleusement, ils n’ont qu’à rester tranquilles jusqu’à ce que je m’affiche avec des tas de preuves que j’ai contre eux.», a-t-il justifié.

Pour terminer, Koly dira qu’il est en possession de toutes les preuves et que la personne qui a usurpé le matricule de son fils aurait reconnu cela devant le juge. Dossier à suivre…

Christine Finda Kamano