Jets de pierres au stade préfectoral de Kankan : le quartier Kabada 2 lourdement sanctionné

Comme nous vous le disions dans un de nos précédents articles, un match d’inter-quartiers opposant Kabada 2 à Kankancoura a été interrompu le samedi dernier par des jets de pierres suite à un penalty siflé en faveur de l’équipe de Kankancoura, alors que celle-ci menait déjà au score 1-0.

Suite à ces violents affrontements qui ont fait des blessés, les organisateurs du tournoi sont sortis du silence ce mercredi. En effet, selon nos confrères du site Kankansport.com, c’est le quartier Kabada 2 qui a été déclaré coupable par la commission d’organisation issue de la Direction Communale de la Jeunesse et du Sous-district du Football de Kankan.

Par conséquent, ce quartier du centre-ville de Kankan ne participera pas au tournoi inter-quartiers pendant deux (2) ans et payera une amende d’un million de francs guinéens (1.000.000 fg), plus les deux (2) chaises endommagées lors des incidents.

« Dans le souci de la sauvegarde du tournoi et le bon déroulement des rencontres, la commission regrette les comportements antisportifs des encadreurs et le public supporter du quartier Kabada 2 lors de sa rencontre face au quartier Kankankoura. Par conséquent, la commission se voit dans l’obligation de rappeler ces dirigeants à la discipline car tout quartier qui sera auteur d’un quelconque désordre dans ce tournoi sera puni à la hauteur de sa forfaiture. Après analyse et réflexion, la commission sanctionne le quartier Kabada 2 pour deux ans d’absence dans les tournois inter-quartiers et le payement d’une amende d’un million de francs guinéens (1.000.000) conformément à l’article 5 du règlement du tournoi, plus deux chaises endommagées. La commission sait compter sur l’esprit de civisme de tous », peut-on lire dans la déclaration de la commission.

Le tournoi se poursuivra avec les quarts de finale qui débuteront ce jeudi 04 août au stade M’balou Mady Diakité GLAO de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan