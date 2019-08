Jeudi 1er Août : l’opposant Faya Millimouno entre Tpi de Kaloum et Dpj

Accusé par le ministre guinéen de la justice de diffamation, le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno sera auditionné, ce jeudi à la direction centrale de la police judiciaire (DPJ).

Selon le président du BL que nous avons rencontré ce matin au tribunal de première instance de Kaloum a motivé sa présence sur les lieux

« Je crois qu’il vous souviendra le 05 avril dernier qu’on avait été arrêté, et nous avons été inculpés. Et il y a un contrôle judiciaire qui a été placé sur ma personne, et en vertu de ce contrôle, je dois venir chaque lundi et jeudi pour emmarger au cabinet du doyen des juges d’instruction ». Avant d’affirmer qu’il doit être entendu, ce matin à la DPJ suite à la plainte du ministre de la Justice, Mamadou Lamine Fofana contre sa personne pour diffamation. Il avait accusé ce dernier lors de l’Assemblée générale de son parti en banlieue de Conakry d’être celui-là qui a porté la voix de la rébellion en 2000 contre la Guinée.

Elisa Camara

