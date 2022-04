Jeûne : quand Foniké se souvient de ses deux ramadans passés en prison…

Je rends grâce à Dieu, le seul maître de mon destin en ce mois de Ramadan car, je suis auprès de ma petite famille en lieu et place de la prison. Tout en regrettant la non libération d’un certain nombre de mes anciens codétenus, qui, malheureusement, se trouvent loin de la chaleur familiale.

J’y ai passé arbitrairement deux Ramadans de suite.

Mes pensées vont à l’endroit de mes anciens codétenus, entre autres, Colonel Mamadou Alpha Barry, un monsieur d’une jovialité, d’une humilité et d’une sympathie hors pair.

Une question me taraude incessamment l’esprit le concernant: Celle de savoir pourquoi il n’a pas bénéficié de la grâce présidentielle à l’instar des hommes en uniforme qui ont recouvré la liberté.

Au nombre des hypothèses largement partagées au niveau de l’opinion, le nom de Colonel Balla Samoura revient très souvent « comme étant celui qui a le pied sur le fil ».

Ce qui, en toute évidence serait, un règlement de compte qui ne dit pas son nom, un soi-disant prétexte d’un problème d’argent qui le lierait à son oncle, un monsieur que j’ai déjà rencontré. Soyons sérieux, le Colonel est t’il à ce montant près? qui le priverait de sa liberté pour 3 bonnes années.

Pourquoi donc un tel acharnement sans cesse ni fin sur ce jeune officier Barry!

Que ceux qui ont jeté ce Colonel en prison doivent se souvenir qu’ils ont une famille et des enfants aussi.

Que le colonel Balla Samoura, s’il ne le sait pas, je le mets la puce à l’oreille, n’a pas bonne presse au niveau de l’opinion publique.

Beaucoup de nos compatriotes le pointe également du doigt dans le complexe dossier du Commandant Aly Camara des forces spéciales et Cie.

Quant à ce dernier, je n’arrive toujours pas à comprendre que l’un des principaux artisans qui a œuvré pour la libération des détenus politiques et ainsi libérer le peuple le 5 septembre, soit toujours en prison. Ironie du sort, il paraît que c’est lui qui occupe la place et le matelas que j’occupais en prison. Quel destin!

Je ne peux pas fermer portes et fenêtres de cette tribune sans laisser un conseil pour Colonel Balla Samoura.

Dites-lui de ma part, que s’il sait en âme et conscience qu’il en est pour quelque chose dans la détention de ses frères d’arme, alors je lui demande de retirer son pied sur le fil car, personne ne sait de quoi sera fait demain.

Merci pour la très bonne compréhension.

Foniké