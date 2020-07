‘’Jeunes de Guinée, refusez d’être manipulés’’, Ibrahima Sacko du CPUG s’adresse à la jeunesse de son pays. Lisez………

Se prononçant sur la situation sociopolitique actuelle de la Guinée, le président du parti Changement, Progrès et Unité pour la Guinée (CPUG) a appelé ce mercredi 22 juillet 2020 dans une vidéo, la jeunesse guinéenne à faire preuve de discipline et de patriotisme.

Pour Dr Ibrahima Sacko, l’anarchie et la violence ne résoudront pas les problèmes auxquels fait face la Guinée. Lisez…

Chère jeunesse guinéenne, aujourd’hui je m’adresse à vous pour vous atteindre dans vos préoccupations. Pour vous dire que le désespoir n’est pas permis car il vous arrache votre motivation et votre enthousiasme de jeunesse pour avancer pas avancer et vous permettre de poursuivre votre avenir. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’on peut supprimer la souffrance, en revanche je suis de ceux qui croient qu’on peut vaincre la misère sociale grâce à la discipline, l’ordre, l’honnêteté, le patriotisme et le travail bien accompli.

Jeunesses de Kankan, de Siguiri et d’ailleurs dans notre pays, je sais que vous souffrez du manque d’eau potable, d’électricité, de route, d’emploi mais je sais aussi que l’anarchie et la violence ne vous apporteront que des abîmes et des destructions de tout ce que nous avons déjà construit après tant d’années d’efforts. Même si je peux comprendre votre colère mais rien ne peut justifier la violence dans notre pays. Votre combat est certes juste mais je vais vous dire ceci : « Refusez d’être manipulés et dîtes non à ceux qui vous utilisent pour affaiblir notre jeune démocratie. Ne vous laissez pas envahir par la haine, l’ethnocentrisme et le désordre. Ne désespérons jamais, au contraire espérons plus que jamais, l’ère de l’amélioration de nos conditions de vie est déjà amorcée avec un certain nombre d’initiatives pour le développement socio-économique de notre pays impulsé bien entendu par le Président de la République mais qui reste certes encore insuffisant. Toutefois, nous pouvons compter sur lui pour finir avec cette période de violences sociopolitiques dans notre pays et entrer dans des périodes beaucoup plus paisibles pour préparer la nouvelle génération de jeunes guinéens compétents, consciencieux et patriotes afin de procurer à chaque guinéen une vie meilleure dans le futur. »

Vive la jeunesse guinéenne

Vive la paix

Vive l’unité nationale

Que Dieu protège notre pays la Guinée

Je vous remercie

Maciré CAMARA