Jeunes de l’axe Hamdallaye-Kabélén : ‘’nous mettons en garde tout leader politique et activiste de la société civile qui se permettra d’organiser les manifs

Les jeunes de l’axe à leur tête Bachir Diallo, coordinateur général du Fond National pour la Défense de la Constitution (FNDC) était ce jeudi, 27 mai 2021 face à la presse à la Maison de la presse à Kipé. L’objectif de ce point de presse était de rassurer les uns et les autres qu’aujourd’hui, l’heure n’est pas opportun pour n’importe quelle manifestation. Lisez leur déclaration !

« Une fois n’est pas toute coutume, mais toute coutume commence par une fois. C’est le lieu et le moment de rappeler les uns et les autres que l’ere n’est pas opportun pour n’importe quelle manifestation dans le pays.

Il est à rappeler que ces manifestations depuis 2010 nous ont conduits à d’énormes pertes en vie humaine (particulièrement les jeunes qui sont la relève de demain), des dégâts matériels important, le déchirement du tissu social pour ne citer que cela.

Prenant conscience que cet état de fait, nous les jeunes de Guinée avons pris désormais l’engagement de combattre d’dorénavant toutes les formes de violences qui n’ont pour conséquences que le retard du développement Socio-économique et Culturel de notre nation.

Part ailleurs, nous dénonçons et mettons en garde tout leader politique et activiste de la société civile qui se permettra d’organiser les manifestations qui ne sont autre que la perturbation de la paix si chèrement acquise depuis un certain temps, car nous avons fourni assez d’effort pendant ces 6 deniers mois au près des jeunes (notamment ceux de l’axe) pour une profonde prise de conscience. Il y a lieu aussi de rappeler que l’appel à manifester fait par M. Abdourahmane Sanoh, Sékou Koundouno et les membres du collectif pour la transition en Guinée (CTG) à l’occasion de l’augmentation du prix du carburant ne concerne point la jeunesse guinéenne en générale et le FNDC en particulier. Nous demandons aux jeunes et aux femmes de ne point suivre cet appel et de vaquer tranquillement à leur occupation.

Nous profitons d’un plaidoyer au près du président de la République de Guinée le professeur Alpha Condé pour la grâce en faveur de nos frères arrêtés et détenus lors des manifestations passées. Pour finir, peuple de Guinée, faut-il détruire toujours nos acquis de développement, la réponse c’est non et non. »

Yaya Barry