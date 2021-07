Jeux olympiques/Football : l’Égypte et la Côte-d’Ivoire qualifiées en quarts de finale

Les équipes de l’Égypte et de la Côte-d’Ivoire ont validé leurs tickets pour les quarts de finale du tournoi masculin de football des jeux olympiques de Tokyo.

Ce mercredi 28 juillet, l’équipe olympique ivoirienne et l’Allemagne ont fait match nul (1-1) au compte du dernier match des phases de groupe. Avec ce score de parité, les U23 ivoiriens finissent 2ème du groupe D avec 5 points, derrière le Brésil qui termine en tête.

Dans le groupe C, les pharaons d’Égypte ont battu ce mercredi les australiens 2-0 et finissent deuxième de leur groupe avec 4 points derrière l’Espagne.

L’autre représentant africain, l’Afrique du sud a été battu par le Mexique sur le score de 3-0 ce jour et quitte la compétition.

En quarts de finale, les U23 ivoiriens seront opposés à ceux de l’Espagne et l’Égypte affrontera elle, le Brésil. Les matchs des quarts de finale débutent le 31 juillet prochain.

Sadjo Bah