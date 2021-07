JO. Ben Daouda Nassoko, SG CNO : “le chef de mission est déjà à Tokyo avec le drapeau guinéen”

Comme nous l’annoncions, les athlètes guinéens qualifiés aux jeux olympiques 2021 à Tokyo représenteront le pays à cette compétition qui débute ce vendredi, 23 juillet.

Le Comité national Olympique (CNO) a, après ce rétropédalage des autorités sportives guinéennes, animé un point-presse dans la soirée de ce jeudi, 22 juillet au siège national de l’académie nationale olympique, situé dans l’enceinte du stade du 28 septembre à Dixinn. Le but est d’annoncer le départ des athlètes guinéens pour Tokyo demain avec une délégation de 19 personnes dont 5 compétiteurs.

Le secrétaire général de cette discipline, Ben Daouda Nassoko a, face la presse, fait savoir que le dénouement a été rendu possible grâce à l’implication de tous les acteurs du mouvement sportif.

“Pour le budget, on a fait un montant de 1 milliard 400 millions, nous avons aucun document qui nous prouve que ce qui a été envoyé a été majoré ou surfacturé, nous n’avons pas d’information à ce sujet”, dit-il.

“Toute la délégation ça fait 19 personnes. La délégation va s’apprêter. C’est ce qu’on nous fait savoir, nous allons bouger au plus tard demain. Si nous ne partons pas par un autre vol à 8h demain. C’est sûr que le vol qui doit partir demain à 8h, ça doit être Ethopian. Parce que Émirates c’est à 15h…Le Comité a été proactif, avant même que nous rencontrions ces problèmes, le chef de mission est déjà là-bas avec le drapeau guinéen, on a dit au cas où nous ne serons pas là à temps, lui il sera là”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, Bah Mamadou Tahirou, athlète et champion de Guinée de natation qui participera à la compétion de 50 m nage libre a dit toute sa satisfaction.

“D’abord, c’était choquant mais ce soir c’est un peu réconfortant, après ce rétropédalage. Mais ça va je garde toujours le moral fort, j’ai toujours été positif après les rumeurs et autres mais j’espère ça va changer. Je demande à nos supporters de compter sur nous”, invite-t-il.

Mamadou Yaya Barry

