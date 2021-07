JO Tokyo: les athlètes guinéens Mariame et Samba rateront les jeux, le vol arrive tard

Après avoir eu l’autorisation du Chef de l’Etat de participer aux JO Tokyo 2020 à la dernière minute, la délégation guinéenne a quitté Conakry dans la matinée du vendredi 23 juillet 2021 avec 5 athlètes. Comme il fallait s’y attendre, elle n’a pas pris part à la cérémonie d’ouverture de cette prestigieuse compétition, puisque le Ministre d’Etat, Sanoussy Bantama Sow et les représentants guinéens sont actuellement en escale à Addis-Abeba avant de se rendre à Tokyo.

A cause du retard et le long trajet emprunté par la délégation guinéenne, Mariame Lamarana Touré et Mamadou Samba Bah ne pourront pas réaliser le rêve de participer aux 32es Jeux Olympiques qui se tiennent présentement dans la ville de Tokyo. Le vol de la compagnie Ethiopian Airlines va atterrir à l’aéroport international Haneda de Tokyo le dimanche 25 juillet à 20h.

Invitée à se rendre au Centre Aquatique de Tokyo le dimanche 25 juillet à 17h pour compétir à 19h34, la nageuse Mariame Lamarana Touré manquera le coup d’envoi de sa compétition. Contrairement à la première qui est déjà qualifiée, le judoka Mamadou Samba Bah n’était pas présent au test de pesage qui permet à la commission de vérifier si les athlètes répondent au poids demandés pour chaque catégorie. Il est aussi forfait pour le combat du lundi 26 juillet 2021 contre Ochir Tsend.

L’espoir est désormais placé sur Aissata Deen (Athlétisme – 100M Femmes), Mamadou Bah (Natation – 50M Nage Libre Hommes ) et Fatoumata Yarie Camara ( Lutte – Lutte Libre 57KG Femmes ) qui vont se battre pour décrocher une médaille pour la Guinée dans cette compétition. Les deux athlètes empêchés de participer à cette compétition sont très touchés par cette situation après plus d’un mois d’entrainement personnel qu’ils ont consacré uniquement à la préparation de ce jeux olympiques.

