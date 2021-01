Joe Biden nomme un Américano-Guinéen à la tête de la Millennium Challenge Corporation (MCC)

Selon jeune Afrique, le président américain Joe Biden fraîchement investi a également décidé de nommer l’Américano-Guinéen Mahmoud Bah à la tête de la Millennium Challenge Corporation (MCC). Créée en 2004, informe l’hebdomadaire panafricain, la MCC est une agence indépendante du gouvernement américain qui fournit des subventions et une assistance économique à certains pays. Présente dans une vingtaine d’États africains, la MCC revendique une approche « innovante » de l’aide publique au développement.

« Mahmoud Bah a exercé différentes positions au sein de la MCC depuis plus de dix ans. Il a notamment travaillé pendant trois ans en Côte d’Ivoire en tant que directeur pays. Plus récemment, il avait été nommé vice-président intérimaire pour l’administration et les finances, et directeur financier », renseigne JA qui ajoute que M. Bah est né à Lomé, au Togo.

‘’Le nouveau directeur de la MCC a étudié à l’université du Maryland aux États-Unis, où il réside actuellement. Il est le frère de Mamadou Bah, ancien journaliste de Jeune Afrique (1998-1999) décédé en 2010 à Haïti, où il exerçait les fonctions de porte-parole de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) », fait noter Jeune Afrique.

Dans une note parcourue sur le site de MCC, il y est mentionné que M. Bah a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion financière, la comptabilité publique et légale, le conseil et le financement de projets dans les secteurs public et privé. M. Bah est titulaire d’un MBA de l’Université du Maryland – Robert H. Smith School of Business. Il est comptable public agréé (CPA). Il parle couramment le français, le mina et le peul. Mahmoud vit à Bethesda Maryland avec sa femme et ses trois enfants.

Mediaguinee