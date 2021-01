Joe Biden prête serment et devient le 46e président américain (images)

Joe Biden est devenu ce 20 janvier 2021 à 17 h (heure GMT) le 46e président des États-Unis, et Kamala Harris vice-présidente. L’ancien président Donald Trump n’a pas assisté à la cérémonie, et est parti pour la Floride quelques heures auparavant.

La journée d’investiture présidentielle américaine est toujours historique. Mais celle-ci l’est probablement encore plus que les autres.

En effet, en pleine pandémie, le pays est le plus touché par la Covid-19 (400 000 morts et plus de 24 M de cas). Pour des raisons sanitaires, il n’y a donc pas de public sur le Mall, devant le Capitole, où le président Joe Biden va prêter serment. Le pays est extrêmement divisé après quatre ans de présidence Trump. Un pays meurtri après l’assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier par des pro-Trump violents refusant la défaite. Bilan : cinq morts. La capitale est en état de siège, complètement bouclée. Cette journée est également historique car Donald Trump a rompu avec 150 ans de tradition : il a quitté Washington pour ne pas assister à la cérémonie. Enfin, journée historique car pour la première fois dans le pays, une femme de couleur est… (lire la suite de l’article sur france inter en cliquant ici)