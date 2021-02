Johanna à Bantama : ‘’je ne suis pas cette femme à se laisser aller dans la facilité pour avancer ’’

La réaction de la célèbre artiste Johanna Barry ne s’est pas fait attendre après l’annonce hier par le ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow du retrait de l’organisation du concours national de beauté au Comité Miss Guinée (Comigui). L’artiste au ton pondéré a descendu en flammes le désormais ancien ministre de la Culture dans l’émission Africa2015 de la radio Nostalgie.

« Cette attitude, je la vis depuis plus de 10 ans. Le problème se trouve au sein de ce département, il y a des personnes là-bas qui ont une seule vision au fait, retirer ce comité dans la main de Johanna Barry. Ce comité m’appartient, je l’ai mis au monde et j’essaie de l’entretenir avec mes propres moyens », rappelle la présidente du Comigui, citée par le site Kalenews. Sans langue de bois, elle tire sur le conseiller juridique du Ministère de la Culture.

« Le conseiller juridique, il faut que je le nomme, toute son obsession c’est comment démolir ce comité. Pour donner à qui ? Je ne le sais pas ! Peut-être à une de ses copines. Au sein du département de la culture et du patrimoine historique, il y a des virus qu’il faille complètement combattre. Et c’est un message que je lance à madame la ministre qui vient d’arriver là-bas. A part M. Fodéba Isto Keira, tout le reste c’est des déchets qu’il faut directement mettre à la poubelle », tonne-t-elle

« Le département n’a pas le droit, cette capacité de me retirer ce comité. J’avais un contrat de 10 ans avant ce bras de fer. Il y a des moments, par malchance, Dieu met quelqu’un en face de vous, qui vous en veut, qui cherche à fait quoi ? Je ne sais pas, peut-être à imposer son autorité. Maintenant que ça ne marche pas, il s’acharne contre vous. Et moi je ne suis d’une fille indépendante, j’ai un palmarès. Je travaille dans la sérénité, dans la clairvoyance. Et quand un chef de département vient et il fait ses acharnements, je me pose des questions. Je ne suis pas ce genre de femme à baisser les bras ou à se laisser aller dans la facilité pour avancer », assure Johanna.

Maciré CAMARA