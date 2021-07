Jordanie : le Premier ministre reçoit et rassure le Pr Koutoubou Sano

Sur invitation du gouvernement jordanien, le secrétaire général de l’Académie internationale de la jurisprudence islamique de l’OCI, SEM le Professeur Koutoubou Moustapha SANO, a effectué une visite de travail dans le Royaume Hashimite Jordanien du 8 au 13 juillet 2021.





Des ‘’réformes qualitatives’’ à l’actif de l’Académie…

Au lendemain de son arrivée, il a été reçu en audience par le ministre d’Awqaf et des affaires islamiques, SEM Dr. Mouhammad al-Khalaelah, qui lui a transmis les félicitations des autorités jordaniennes pour sa nomination à la tête de l’Académie. Il lui a également exprimé la satisfaction du Royaume pour les réformes qualitatives et structurelles au niveau du Secrétariat général de l’Académie depuis sa prise de fonction.

Au cours de l’entretien, le ministre a informé son hôte de l’accord du gouvernement jordanien à signer un mémorandum d’entente entre son département et l’Académie.



De son côté, SEM le Professeur Koutoubou SANO, a remercié le gouvernement jordanien pour l’invitation et l’accueil si chaleureux. Il a également renouvelé l’engagement indéfectible de l’Académie de renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat stratégique avec la Jordanie.



Le Premier ministre rassure son hôte de marque

Au cours de la même journée, il a été reçu en audience par le premier ministre, chef du gouvernement SEM Dr. Bishr Khassassinah, qui s’est exprimé en ces termes : « Nous sommes très satisfaits de votre nomination. Nous pensons que vous le méritez, car votre parcours académique est très impressionnant et votre maîtrise des sciences islamiques ne fait pas défaut. Nous espérons que l’Académie connaîtra sous votre leadership une avancée considérable dans le domaine de la promotion, de la modération et la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme. En conséquence, je voudrais vous rassurer de l’engagement du Royaume à vous accompagner, en vue de relever les défis cités plus hauts. Vous pouvez compter sur nous, mon très cher frère ».

De son côté, le Professeur Koutoubou SANO a remercié SEM le premier ministre pour l’audience qu’il a bien voulu lui accorder en dépit de son calendrier très chargé. Aussi, il lui a promis de faire tout pour mériter la confiance des États membres de l’OCI placée en sa personne et de transformer l’Académie en une institution scientifique moderne et innovante avec l’appui du gouvernement jordanien et les institutions scientifiques du Royaume.

À la fin de la rencontre, le secrétaire général de l’Académie a offert à SEM le chef du gouvernement le livre des résolutions de l’Académie.



Plusieurs tête-à-tête au plus haut niveau…



Il est à noter qu’au cours de sa visite, il a été également reçu par le cousin du Roi Abdallah II, l’influent prince du Royaume, Dr. GHazi bin Mohammed bin Talal. Il a ensuite été reçu par le chancelier de justice, le Mufti général du Royaume ainsi que le président de l’université internationale d’Amman.



Des sites historiques visités



En fin, les autorités jordaniennes ont organisé, en l’honneur du Pr Koutoubou SANO, une visite guidée de sites historiques du village d’Amuass où la pandémie, la plus dévastatrice dans la civilisation islamique a eu lieu. Cette pandémie a emporté des milliers de personnes dont les grands compagnons du Prophète Muhammad (Paix et Salut sur lui), qui dirigeaient la région à l’époque : Saidna Abu Ubaidah, Saidna Muaz bin Jabal et Saidna Shurhabil bin Hasna. Ensuite, ils ont visité le site historique appelé “les gens de la Caverne” (Khahf), et le site où il a eu lieu la bataille du Yarmouk entre les musulmans et les byzantins.

Le séjour a été clôturé par un débat à la télévision nationale sur les finances islamiques :les défis et perspectives.