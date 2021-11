Journaliste « agressé » au siège du RPG : Damaro et Damantang attendus le 17 novembre, au tribunal

Suite à son « agression » le mercredi dernier au siège de l’ex-parti au pouvoir, le journaliste Mohamed Camara du site d’informations Libérationinfo a porté plainte, ce lundi contre l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara et l’ancien ministre de la sécurité, Albert Damantang Camara. Ils sont attendus le 17 novembre prochain au tribunal de première instance de Mafanco, a confié à Mediaguinee l’avocat de la victime, Me Salifou Béavogui.

« Nous avons porté plainte contre l’honorable Damaro et Damantang. Donc ils sont attendus le 17 octobre prochain au tribunal de première instance de Mafanco. Ils sont poursuivis pour « violences et voies de faits, de coups et injures publiques », a rappelé Me Béa.

A rappeler que ces faits se sont passés lors de la conférence de presse animée par le RPG Arc-en-ciel à Gbessia pour demander la libération du professeur Alpha Condé, renverséle 5 septembre dernier par le Groupement des forces spéciales dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya.

Elisa Camara

