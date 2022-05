‘’JOURNÉE CARRIÈRE KATALA 224‘’, de quoi s’agit-il?

🔴INTERVIEW] Le vendredi, 20 mai prochain, la « Journée Carrière Katala 224 » se tiendra à Conakry. Madame Haba Elise Koivogui, organisatrice de l’événement, explique l’intérêt de participer à ce grand rendez-vous de l’emploi et des affaires…

Bonjour Mme HABA Elise Koivogui. Vous êtes la Gérante Associée de l’agence initiatrice de la ‘’JOURNEE CARRIERE KATALA 224’’, que pouvez-vous nous dire de ce nouveau concept du KATALA?

La journée carrière KATALA 224, ce sont deux rendez-vous : le rendez-vous de la première chance emploi et le rendez-vous des rencontres d’affaires!

Je m’explique : La Journée Carrière KATALA 224, est une grande vitrine d’échanges et de partage. Un cadre qui permet d’une part aux entrepreneurs locaux de vendre leurs potentiels à travers leurs produits et services ou de mieux communiquer autour de leurs projets et d’autre part qui permet, aux étudiants finissants, aux nouveaux diplômés et aux jeunes en transition de carrières, d’écouter des conseils pratiques et de saisir leurs premières chances d’emplois à travers des entretiens de recrutement mais aussi de déclencher des idées de création d’entreprises.

Durant cette journée il sera question de comment faire une belle entrée dans le monde du travail, de la gestion de la diversité en entreprise, de l’apport du numérique, de l’importance des lois et de la contribution de la recherche.

En quoi la Journée Carrière KATALA est différente des nombreux forums qui sont organisés en faveur de la jeunesse et ou des entrepreneurs Guinéens ?

Comme la plus part des forums, il y aura des stands d’entreprises et institutions partenaires, un panel, des rencontres d’affaires…

Mais la particularité de la Journée Carrière KATALA 224, se dessine sur trois points :

La clinique de CV : c’est la porte d’entrée des chercheurs de stages. Ils bénéficieront de l’expertise des professionnels des Ressources Humaines du cabinet MCA CONSULTING et de l’AGUIPE.

Les entrevus de recrutements : Au même endroit, chaque étudiant ayant fait le circuit, peut passer 2 à 3 entretiens de recrutement.

Les stages offerts sur place : Une centaine de places de stages seront offert ce jour et les entreprises retourneront avec des CV pour renouveler.

Donc clairement, on peut dire que la Journée Carrière KATALA 224 est une première en Guinée.

C’est quoi le circuit de la journée ?

Ce qu’il faut savoir c’est que la Journée carrière KATALA 224 est un véritable travail de fond. Le résultat sautera aux yeux tout de suite à l’arrivée du public. Il y a deux circuits. Celui des chercheurs d’opportunités d’affaires et celui des chercheurs de stage.

Les chercheurs d’opportunités d’affaires ont directement accès aux entreprises présentes et à l’espace panel. Les chercheurs de stage quant à eux passent par le stand d’harmonisation des CV et d’enregistrement sur la plateforme (c’est pourquoi nous les invitons à venir avec des Smartphones connectés), ensuite la clinique de Cv puis les entreprises 1, 2, et 3 pour les entretiens de recrutement.

A une semaine moins un (S-1), pouvons-nous avoir une idée du nombre d’entreprises qui va participer ?

Aujourd’hui il y a une Vingtaines d’entreprises et d’institutions inscrites à la régulière. Mais espérons que d’autres avec lesquelles nous sommes en discussions finiront par souscrire avant le jour J.

Très bien. Mais dites-nous, vous n’avez pas l’impression d’être en train de jouer le rôle de l’Etat avec un tel événement ?

En aucun moment cette question ne s’est posée à mon niveau. On est bien conscient que ça aide le gouvernement mais pour nous, c’est un devoir dès lors que dès ses premières heures KATALA a fait la promesse d’impacter positivement la jeunesse guinéenne. Au-delà de l’inspiration, il n’y a pas meilleure impact que d’offrir sa première chance à un jeune.

Je le répète souvent, si chaque Guinéen faisait ce qu’il peut faire on avancerait beaucoup. Car les chantiers sont vastes et ils ne sauraient être exécutés à la satisfaction de tous si chacun n’y met pas du sien.

Chaque année, on vous a vu tirer le diable par la queue pour organiser votre événement. Qu’en est de cette année ?

Je vais répondre « franco » ! Cette année, ça été pareille voir pire! Car en plus de toutes les crises socio-économiques que le pays traverse, les annonceurs sont comme dans un état second à attendre je ne sais quel déclique. Pour qui nous connait, le KATALA se fera et de la plus belle des manières chaque année.

Cependant, en cette dernière minute, nous avons été très réconforté par l’accompagnement technique et institutionnel de l’état à travers les Ministères de l’enseignement supérieur, de la recherche Scientifique et de l’Innovation, le Ministère du Travail et de la fonction publique et leMinistère du Commerce, de l’Industrie et des PME. C’est le lieux et moment pour moi de dire Merci à ces départements qui donne espoir.

De plus en plus de Guinéens s’intéressent au concept KATALA. Mais Est-ce que le traditionnel KATALA aura lieu finalement ?

Ahh si. Le traditionnel KATALA se tiendra. Pour votre information, nous y travaillons déjà.

Un message pour les entreprises qui n’ont pas encore souscrit pour leur participation.

D’abord, à ceux qui nous ont fait confiance pour cette première expérience nous vous disons un grand merci chargé de gratitudes.

A ceux qui n’ont pas encore souscrit, nous vous invitons à saisir cette belle occasion de reseauter en valorisant votre image et gagnez en temps dans votre processus de recrutement des stagiaire avec en bonus une banque de CV. Nous sommes joignables sur le : 624 11 96 38

Un message à l’endroit des étudiants diplômés ou des chercheurs de stage.

Je les invite à participer massivement à la journée carrière KATALA pour 3 RAISONS : Accroître leur réseau de contacts ; Devenir une perle rare ; Trouver un stage ou un emploi.

Le rendez-vous c’est le vendredi 20 Mai 2022 dans le bâtiment BC de la bluezone de Kaloum (entrée Canal Olympia) dès 09h00.