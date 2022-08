Journée civique d’assainissement : Coyah au cœur de l’événement

Dans le cadre de la journée civique d’assainissement initiée par le Gouvernement de la transition à travers le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, les autorités préfectorales et communales de Coyah étaient à pied-d’œuvre ce samedi 6 août sur le terrain pour la concrétisation de cette journée citoyenne.

De la commune urbaine, en passant par Maneah, Wonkifong et jusqu’à Kouria, sur instruction des autorités de la place, des jeunes et femmes nettoyaient de long en large tous les points critiques de la ville, comme le souhaitent les nouvelles autorités.

Colonel Yaya Kalissa, préfet de Coyah, a martelé pour la circonstance : « Nous remercions tout le monde. C’est un ouf de soulagement, parce que, chez nous à Coyah, chaque samedi, les jeunes sont engagés volontairement, ils le font sans demander quelque chose en retour. »

Il réitère de nouveau: « nous allons passer maintenant porte à porte pour que les gens nettoient devant leur concession, parce que nous sommes dans une saison hivernale. Je demande encore, une fois de plus les Coyahkas (jeunes, hommes et femmes) de sortir dans les maisons, de nettoyer leur entourage. Ce service, on ne le fait pas pour le gouvernement, ni pour le préfet, ils nettoient pour eux-mêmes, parce que ça les débarrasse des maladies. »

Citoyen de la localité, le chef de cabinet du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, François Gono Condé de son côté a précisé : « Nous avons observé une jeunesse très engagée tout le long de la route et ça nous donne un motif de satisfaction à l’égard de la jeunesse d’un côté. »

Faisant allusion à un tas d’immondices se trouvant sur la route nationale depuis des jours, le chef de cabinet souligne : « Nous avons été un peu écœurés de constater ce tas d’ordures se trouvant sur la route nationale. Nous avons pris des dispositions avec le préfet, le directeur préfectoral de l’habitat et toutes les autorités de la préfecture, pour que cela soit dégagé. Il faut que les gens comprennent que, si nettoyer est une bonne action, mais ne pas salir est mieux. Donc il faut qu’ils arrêtent de salir, c’est pas normal qu’en pleine route, les gens du marché acceptent de venir déposer les ordures, ce n’est pas normal. J’ai donné des instructions au niveau de toutes les autorités de la préfecture, notamment au responsable du marché, s’il ne prend pas des dispositions, on le remplace », a dit le chef de cabinet du MATD.

À rappeler que le travail de cette journée a été facilité par la mise à disposition d’un chargeur (machine) et d’un camion pour le transport des ordures, par le directeur préfectoral de l’urbanisme et de l’habitat de Coyah, Ousmane Lansary Sylla.

Kalidou Diallo