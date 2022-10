Journée d’assainissement: l’APB apporte une aide financière de plus d’un milliard à l’État Guinéen

Comme annoncé par le gouvernement guinéen à travers le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), la 3ème journée d’assainissement de ce samedi 1er Octobre, a connu la mobilisation et l’accompagnement de plusieurs secteurs. C’est le cas par exemple du secteur financier guinéen composé des Banques, des sociétés d’Assurances, des institutions de Microfinance.

Les travailleurs du secteur financier se sont massivement mobilisés sur les site de Yimbaya Bougie, Camayenne et Boulbinet pour débarrasser ces lieux des tas d’immondices.

Au port de Boulbinet, derrière le Palais Mohamed V, l’association des professionnels de banques et Microfinances a profité de l’occasion pour remettre un chèque d’une valeur de 1,200,000,000 Gnf pour l’achat d’équipements de travail destinés pour les Communes de Conakry et les 7 régions de l’intérieur du pays, à l’État Guinéen à travers le MATD et la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Avant de procéder à la remise officielle du chèque, Sidy Mohamed Chérif a, au nom de l’ensemble du secteur financier guinéen remercié infiniment le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory CONDE et le Gouverneur de la BCRG, Docteur Karamo KABA pour avoir associé à au programme qui selon lui, tient à cœur le Président de la République, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Pour M. Chérif, c’est un programme d’une très grande importance pour la population guinéenne au vu de son impact pour l’hygiène et la sante des concitoyens « C’est pour nous un devoir et un engagement dans le cadre de nos politiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de nous investir volontairement dans les objectifs sociaux et environnementaux de notre pays. C’est dans ce cadre que le secteur financier guinéen composé des Banques, des sociétés d’Assurance, des institutions de Microfinance a pu mobilisé une modeste contribution d’un milliard deux cent millions de francs guinéens (1200 000 000 Gnf) sous forme de dons en matériels et équipements. Ces dons sont destinés aux cinq communes de Conakry et aux sept régions administratives (Kindia, Boké, Mamou, Labé, Kankan, Faranah et N’Zérékoré). Ils sont constitués de brouettes, de pelles, de râteaux, masques, de gants etc. En plus de ces dons, le secteur financier guinéen s’investit humainement en déployant sur le terrain environ 400 agents de nettoyage », a-t-il annoncé.

Présent sur les lieux, le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), Dr Karamo KABA a tenu à féliciter le secteur financier pour la mobilisation en cette journée d’assainissement qui tient tant au président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya « Comme on le dit souvent, le rôle des banques, des compagnies d’assurance et des institutions de Microfinances, c’est d’accompagner leurs clients dans leur vie quotidienne de tous les jours […]. C’est également d’être présent aux côtés des concitoyens ou des tâches comme aujourd’hui, l’assainissement. Moi, je tiens à féliciter l’ensemble du secteur financier pour la mobilisation, sur ce site à Kaloum, sur le site de Camayenne et à Yimbaya », a indiqué Dr Karamo KABA.

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Mory Condé a remercié le secteur financier guinéen pour le geste symbolique qui vient selon lui en appui à l’État Guinéen à la veille de la fête de l’indépendance de la Guinée « Nous avions sillonné avec plusieurs membres du gouvernement déjà 4 autres sites où nous avons constaté la présence des membres de l’association des professionnels des banques et microfinances de Guinée. En plus du chèque d’un milliard deux cent millions de francs guinéens (1,200,000,000 Gnf) que l’association a bien voulu mettre à la disposition du gouvernement guinéen à travers le MATD en matériels. Il faut également noter la mobilisation de l’ensemble du secteur financier guinéen sur les différents sites aujourd’hui pour l’assainissement […]. Pour moi aujourd’hui, c’est un sentiment de satisfaction au nom du M. le premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou, de remercier d’abord les cadres de la Banque Centrale qui se sont mobilisés depuis les premières journées de l’assainissement, qui ont bien voulu accompagner ce processus en mobilisant les acteurs du secteur financier notamment l’association professionnelle des banques, plus particulièrement à son président. Nous prenons l’engagement que l’ensemble de ces matériels seront mis à la disposition des collectivités de Conakry et celles de l’intérieur du pays » a rassuré le ministre de l’administration du territoire et de la Décentralisation.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08