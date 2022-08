Journée d’assainissement : malgré une journée réussie, Alpha Bacar Barry invite chaque citoyen de nettoyer d’abord devant chez soi et de s’abonner aux PME de collecte d’ordures

Comme annoncé par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, la journée de participation citoyenne aux travaux d’assainissement de la ville de Conakry dénommée « Journée civique d’assainissement » a démarré ce samedi 06 août, dans les différentes communes de la capitale.



A Kaporo, dans la commune de Ratoma, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), accompagné de son secrétaire général, a dirigé les travaux en chef d’équipe.

Pelle en mains, Alpha Bacar Barry a, en personne montré l’exemple aux cadres de son département et aux citoyens de la zone qui se sont mobilisés pour nettoyer le quartier Kaporo dont un grand point noir au niveau du marché.

A la fin des travaux, Alpha Bacar Barry n’a pas manqué de souligner la réussite qui a caractérisé cette première journée. Il espère que les prochaines seront meilleures en termes d’organisation et de logistique.



« C’est avec un plaisir que tous les cadres de l’administration publique viennent en aide aux collectivités locales notamment la mairie de Ratoma ainsi que le chef de quartier, le quartier et les autorités du quartier de Kaporo que nous avons eu le plaisir de nettoyer et d’assainir ce matin. Nous sommes là depuis huit (08) heures, il y a des travaux un peu plus important de traitement de points noirs. Ça, ce sont les grosses décharges autour du marché mais, il y a aussi des travaux de nettoyage de la voirie et de stockage au niveau des points de collecte. Nous tendons vers la fin de l’opération de la première journée qui est une réussite pour nous et avec beaucoup de leçons que nous allons remonter au ministère qui coordonne l’ensemble de l’opération d’assainissement pour que la deuxième journée et les journées suivantes soient de meilleures qualités en termes d’organisation et de logistique », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Il a par ailleurs invité les citoyens de la capitale Conakry a plus de civisme en ne jetant les ordures qu’aux points de collecte et surtout s’abonner aux PME de collecte d’ordures.

« C’est de se joindre à nous pour pouvoir nettoyer mais que chacun puisse nettoyer d’abord devant chez soi et qu’on puisse déposer justement au niveau des points de collecte et pas ailleurs. Donc, ne pas jeter les ordures chez le voisin, ne pas jeter les ordures dans les caniveaux mais les déposer au niveau des points de collecte pour que les opérations de collecte se fassent de façon facile (…). Les populations ont massivement adhérées puisque spontanément beaucoup de gens sont venus se joindre à nous. Vous voyez beaucoup de jeunes qui participent bénévolement à cette opération. C’est ce qui nous permet d’avancer mais cela ne peut être durable que si chacun des foyers, chacune des familles, chaque concession s’abonne aux PME de collecte des ordures », a ajouté le ministre.

Issiaga Doumbouya, informaticien a participé à cette première journée civique d’assainissement. Il a profité de l’occasion pour saluer l’initiative et lancer un appel aux jeunes « c’est une bonne initiative. J’invite tous les jeunes de Guinée à adhérer à cette initiative du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Ça y va dans l’intérêt de la nation. En tant que jeune volontaire, j’adhère à l’idéal du président de la république. Le message que j’ai à lancer à l’égard de nos concitoyens ou au peuple de Guinée, on a des poubelles qui sur la route. A chaque carrefour, on a des poubelles, à chaque concessionnaire, prenez vos ordures et déposez les dans les différentes poubelles au nord de la route. Ne jetez pas les ordures sur la route, ce n’est pas bon », a indiqué Issiaga Doumbouya.

Présent sur les lieux, le président du conseil de quartier de Kaporo centre a invité les résidents du quartier à adhérer massivement aux journées civiques d’assainissement parce que selon lui, c’est dans l’intérêt de toute la population.

Sadjo Bah

625016669