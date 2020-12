Journée de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : important message de l’Ambassade des Etats-Unis

L’Ambassade des Etats-Unis est heureuse de célébrer aujourd’hui le 72ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Une ancienne Première Dame Américaine, Eleanor Roosevelt présida la Commission des Nations Unies pour les Droits de l’Homme qui rédigea ce document historique. La Déclaration proclame entre autres droits, que tous les individus ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, d’expression, de regroupement pacifique et d’association.

Nous saluons la société civile et le peuple guinéens pour leur œuvre en vue de faire avancer le respect de droits de l’homme. Nous encourageons les leaders Guinéens à construire une société plus démocratique respectueuse des droits de tous, et tenons pour responsables ceux qui abuseront de ces droits au regard de l’Etat de droit. Nous continuerons à soutenir les efforts du peuple guinéen pour faire des droits de l’homme une réalité pour tous. Le respect et l’observation des droits consacrés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme créeront sans aucun doute un monde dans lequel chaque être humain vivra librement et avec dignité.

Conakry, le 10 décembre 2020

L’Ambassade des États-Unis