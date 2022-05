Journée de la liberté de la presse : 20 journalistes bénéficient d’une formation

En prélude à la Journée internationale de la liberté de la presse, »Expertis’ com » a profité de l’occasion pour former 20 Journalistes de différents organes en Journaliste Reporter d’images dans un délai d’un mois, dont une journaliste de MEDIAGUINEE.

Chose qui s’explique par un manque sérieux de formation dans cet exercice de 3 en 1 dans nos différentes rédactions. Cela contribuera à simplifier cette profession, à l’image des autres pays, nous explique l’initiateur, Doudou Malick Diakité, correspondant d’Africable et France 24 en Guinée.

« A la base, l’idée vient d’un constat que j’ai eu à faire dans le milieu médiatique, surtout sur le terrain. Souvent, les journalistes ont du mal à s’en sortir par faute d’une formation. Et une fois dans les rédactions, il faut passer par une longue attente pour faire le montage et diffuser », a-t-il constaté. Et de poursuivre en ces termes : « De là est née l’idée avec un objectif d’aider les journalistes à tourner, collecter et diffuser comme la majorité de nos confrères à l’étranger qui s’adaptent facilement à nos différentes rédactions. »

Pour cette deuxième session de formation, Salim Baldé dit être satisfait et encourage davantage ces genres d’initiatives. « De nos jours, c’est très rare d’avoir ce genre d’initiative chez nous, pourtant en un mois j’ai appris assez de choses à travers Expertis’com qui m’accompagneront durant toute ma carrière professionnelle. Nous, les journalistes guinéens, on a assez de problèmes. Donc, il faut reconnaître qu’il y a besoin dans ce domaine et accepter de se former », a-t-il conclu.

A titre non lucratif, Expertis’Com souhaite élargir cette formation en JRI dans les jours à venir et cela même à l’intérieur du pays.

Mariame Mayi Cissé